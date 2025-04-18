Вазавітал нейро (Vasavital neuro)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 573 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Вазавітал® Нейро капсули №30
Українська фармацевтична компанія
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Вазавітал® Нейро капсули №30
Українська фармацевтична компанія
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Вазавітал® Нейро капсули №30
Українська фармацевтична компанія
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Вазавітал® Нейро капсули №30
Українська фармацевтична компанія
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Вазавітал® Нейро капсули №30
Українська фармацевтична компанія
312,09
Економія при броні: -72,84 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Вазавітал® Нейро капсули №30
Українська фармацевтична компанія
405,30
Економія при броні: -46,60 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Вазавітал® Нейро капсули №30
Українська фармацевтична компанія
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
Вазавітал® Нейро капсули №30
Українська фармацевтична компанія
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 32 хв
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Вазавітал® Нейро капсули №30
Українська фармацевтична компанія
429,18
Економія при броні: -53,96 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Вазавітал® Нейро капсули №30
Українська фармацевтична компанія
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Вазавітал® Нейро капсули №30
Українська фармацевтична компанія
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Вазавітал® Нейро капсули №30
Українська фармацевтична компанія
283,88
Економія при броні: -37,08 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Вазавітал® Нейро капсули №30
Українська фармацевтична компанія
405,70
Економія при броні: -47,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Вазавітал® Нейро капсули №30
Українська фармацевтична компанія
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Вазавітал® Нейро капсули №30
Українська фармацевтична компанія
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
1.3 км
Вазавітал® Нейро капсули №30
Українська фармацевтична компанія
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Вазавітал® Нейро капсули №30
Українська фармацевтична компанія
438,26
Економія при броні: -44,72 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Вазавітал® Нейро капсули №30
Українська фармацевтична компанія
395,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Вазавітал® Нейро капсули №30
Українська фармацевтична компанія
395,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Вазавітал® Нейро капсули №30
Українська фармацевтична компанія
405,70
Економія при броні: -47,00 грн