Вазавітал нейро (Vasavital neuro)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 167 аптеках у Харків
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Вазавітал® Нейро капсули №30
Українська фармацевтична компанія
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Вазавітал® Нейро капсули №30
Українська фармацевтична компанія
419,53
Економія при броні: -48,96 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Вазавітал® Нейро капсули №30
Українська фармацевтична компанія
395,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Вазавітал® Нейро капсули №30
Українська фармацевтична компанія
405,30
Економія при броні: -48,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Вазавітал® Нейро капсули №30
Українська фармацевтична компанія
405,70
Економія при броні: -48,40 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Вазавітал® Нейро капсули №30
Українська фармацевтична компанія
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Вазавітал® Нейро капсули №30
Українська фармацевтична компанія
410,90
Економія при броні: -53,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Вазавітал® Нейро капсули №30
Українська фармацевтична компанія
395,20 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
1.2 км
Вазавітал® Нейро капсули №30
Українська фармацевтична компанія
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Вазавітал® Нейро капсули №30
Українська фармацевтична компанія
423,31
Економія при броні: -29,87 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Вазавітал® Нейро капсули №30
Українська фармацевтична компанія
427,11
Економія при броні: -33,67 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Вазавітал® Нейро капсули №30
Українська фармацевтична компанія
137,27
Економія при броні: -17,94 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Вазавітал® Нейро капсули №30
Українська фармацевтична компанія
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
Вазавітал® Нейро капсули №30
Українська фармацевтична компанія
427,17
Економія при броні: -68,66 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
Вазавітал® Нейро капсули №30
Українська фармацевтична компанія
424,85
Економія при броні: -60,51 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 24
1.9 км
Вазавітал® Нейро капсули №30
Українська фармацевтична компанія
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 72
2.2 км
Вазавітал® Нейро капсули №30
Українська фармацевтична компанія
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Сумська, 71
2.2 км
Вазавітал® Нейро капсули №30
Українська фармацевтична компанія
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 69
2.2 км
Вазавітал® Нейро капсули №30
Українська фармацевтична компанія
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 82
2.2 км
Вазавітал® Нейро капсули №30
Українська фармацевтична компанія
395,20 грн