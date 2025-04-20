Вазавітал нейро (Vasavital neuro)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 202 аптеках у Львів
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Вазавітал® Нейро капсули №30
Українська фармацевтична компанія
143,73
Економія при броні: -11,21 грн
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
0.4 км
Вазавітал® Нейро капсули №30
Українська фармацевтична компанія
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Вазавітал® Нейро капсули №30
Українська фармацевтична компанія
405,70
Економія при броні: -53,10 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Вазавітал® Нейро капсули №30
Українська фармацевтична компанія
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Вазавітал® Нейро капсули №30
Українська фармацевтична компанія
410,90
Економія при броні: -58,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Вазавітал® Нейро капсули №30
Українська фармацевтична компанія
405,30
Економія при броні: -52,70 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Вазавітал® Нейро капсули №30
Українська фармацевтична компанія
432,02
Економія при броні: -59,27 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Вазавітал® Нейро капсули №30
Українська фармацевтична компанія
425,74
Економія при броні: -67,33 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Городоцька, 3
0.8 км
Вазавітал® Нейро капсули №30
Українська фармацевтична компанія
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Вазавітал® Нейро капсули №30
Українська фармацевтична компанія
405,30
Економія при броні: -52,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Вазавітал® Нейро капсули №30
Українська фармацевтична компанія
137,27
Економія при броні: -19,51 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Сахарова Академіка, 4
0.8 км
Вазавітал® Нейро капсули №30
Українська фармацевтична компанія
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Вазавітал® Нейро капсули №30
Українська фармацевтична компанія
408,10
Економія при броні: -55,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Вазавітал® Нейро капсули №30
Українська фармацевтична компанія
408,70
Економія при броні: -56,10 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
0.8 км
Вазавітал® Нейро капсули №30
Українська фармацевтична компанія
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Київська, 9
0.9 км
Вазавітал® Нейро капсули №30
Українська фармацевтична компанія
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.9 км
Вазавітал® Нейро капсули №30
Українська фармацевтична компанія
405,70
Економія при броні: -53,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Вазавітал® Нейро капсули №30
Українська фармацевтична компанія
405,30
Економія при броні: -52,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
Вазавітал® Нейро капсули №30
Українська фармацевтична компанія
410,80
Економія при броні: -58,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Вазавітал® Нейро капсули №30
Українська фармацевтична компанія
426,75
Економія при броні: -53,17 грн