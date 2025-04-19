Вазавітал нейро (Vasavital neuro)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 212 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Вазавітал® Нейро капсули №30
Українська фармацевтична компанія
422,17
Економія при броні: -28,65 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Вазавітал® Нейро капсули №30
Українська фармацевтична компанія
429,71
Економія при броні: -36,19 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Вазавітал® Нейро капсули №30
Українська фармацевтична компанія
429,50
Економія при броні: -35,88 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Вазавітал® Нейро капсули №30
Українська фармацевтична компанія
410,80
Економія при броні: -60,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
Вазавітал® Нейро капсули №30
Українська фармацевтична компанія
405,30
Економія при броні: -54,80 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Вазавітал® Нейро капсули №30
Українська фармацевтична компанія
438,63
Економія при броні: -91,26 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Вазавітал® Нейро капсули №30
Українська фармацевтична компанія
395,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Вазавітал® Нейро капсули №30
Українська фармацевтична компанія
395,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Вазавітал® Нейро капсули №30
Українська фармацевтична компанія
142,18
Економія при броні: -26,87 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
Вазавітал® Нейро капсули №30
Українська фармацевтична компанія
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Вазавітал® Нейро капсули №30
Українська фармацевтична компанія
395,20 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Вазавітал® Нейро капсули №30
Українська фармацевтична компанія
425,98
Економія при броні: -81,30 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Вазавітал® Нейро капсули №30
Українська фармацевтична компанія
432,38
Економія при броні: -70,13 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Вазавітал® Нейро капсули №30
Українська фармацевтична компанія
432,82
Економія при броні: -86,80 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Вазавітал® Нейро капсули №30
Українська фармацевтична компанія
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Вазавітал® Нейро капсули №30
Українська фармацевтична компанія
423,35
Економія при броні: -29,58 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
3.5 км
Вазавітал® Нейро капсули №30
Українська фармацевтична компанія
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Вазавітал® Нейро капсули №30
Українська фармацевтична компанія
419,90
Економія при броні: -75,22 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
Вазавітал® Нейро капсули №30
Українська фармацевтична компанія
424,24
Економія при броні: -79,56 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
Вазавітал® Нейро капсули №30
Українська фармацевтична компанія
423,71
Економія при броні: -30,30 грн