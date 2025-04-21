Вазавітал нейро (Vasavital neuro)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 86 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Вазавітал® Нейро капсули №30
Українська фармацевтична компанія
395,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Вазавітал® Нейро капсули №30
Українська фармацевтична компанія
405,30
Економія при броні: -55,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Вазавітал® Нейро капсули №30
Українська фармацевтична компанія
421,44
Економія при броні: -75,03 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Вазавітал® Нейро капсули №30
Українська фармацевтична компанія
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Вазавітал® Нейро капсули №30
Українська фармацевтична компанія
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Вазавітал® Нейро капсули №30
Українська фармацевтична компанія
405,70
Економія при броні: -55,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Вазавітал® Нейро капсули №30
Українська фармацевтична компанія
431,45
Економія при броні: -61,22 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Вазавітал® Нейро капсули №30
Українська фармацевтична компанія
282,04
Економія при броні: -35,24 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Вазавітал® Нейро капсули №30
Українська фармацевтична компанія
405,70
Економія при броні: -55,50 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Вазавітал® Нейро капсули №30
Українська фармацевтична компанія
410,90
Економія при броні: -60,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Вазавітал® Нейро капсули №30
Українська фармацевтична компанія
410,80
Економія при броні: -60,60 грн
Аптека ніжних цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Вазавітал® Нейро капсули №30
Українська фармацевтична компанія
432,58
Економія при броні: -39,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Вазавітал® Нейро капсули №30
Українська фармацевтична компанія
395,20 грн
Фармакопійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Вазавітал® Нейро капсули №30
Українська фармацевтична компанія
395,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Центральний, 65
3.5 км
Вазавітал® Нейро капсули №30
Українська фармацевтична компанія
410,90
Економія при броні: -60,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 18:30
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Вазавітал® Нейро капсули №30
Українська фармацевтична компанія
395,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 2-Б
3.6 км
Вазавітал® Нейро капсули №30
Українська фармацевтична компанія
405,30
Економія при броні: -55,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 31/6
3.6 км
Вазавітал® Нейро капсули №30
Українська фармацевтична компанія
426,14
Економія при броні: -32,39 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, просп. Центральний, 66
3.6 км
Вазавітал® Нейро капсули №30
Українська фармацевтична компанія
418,69
Економія при броні: -72,92 грн
Медпрепарати
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Покровського Андрія, 31
3.6 км
Вазавітал® Нейро капсули №30
Українська фармацевтична компанія
431,97
Економія при броні: -61,74 грн