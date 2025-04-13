Зубний порошок Екстра
Зубний порошок Екстра інструкція із застосування
Показання до застосування
Рекомендований як профілактичний засіб для догляду за ротовою порожниною, має відбілюючу дію.
Склад
Кальцію карбонат, натрій двовуглекислий, ефірна олія м’яти, ефірна олія гвоздики, морська сіль, каолін.
Опис діючих речовин
Кальцію карбонат є ефективним в зменшенні накопичення зубного нальоту, зниженні рівнів кислотоутворюючих (карієсогенних) бактерій, ремінералізації зубів, зменшенні гінгівіту і гіперчутливості зубів. Абразивні речовини на основі природного карбонату кальцію забезпечують хорошу чистку зубів і видалення плям.
Сода (натрій двовуглекислий) нейтралізує кислоти, що утворюються в роті в результаті життєдіяльності бактерій, які руйнують емаль зубів.
Масло м’яти — надзвичайно ефективний засіб проти анаеробних бактерій, існуючих в середовищі з низьким вмістом кисню (наприклад, в ротовій порожнині) і здатних викликати захворювання ясен. М’ята містить ефірну олію, флавоноїди, дубильні речовини і гіркоти. Олію м’яти перцевої застосовують в стоматологічній практиці в якості домішок до зубних порошків, паст і рідин для полоскання рота.
Ефірна олія гвоздики використовується при лікуванні пародонтозу. Має властивості локального анальгетика, надає антисептичну і загоюючу дію.
Біла глина (каолін) зміцнює емаль зубів, знижує зубний біль, а також є основним компонентом відбілюючих жувальних гумок і паст.
Морська сіль має бактерицидні властивості й особливо ефективна при усуненні стійких відкладень на зубах. Зубний порошок «Екстра» допоможе відбілити зуби навіть завзятого курця!
Спосіб застосування
Рекомендовано застосовувати вранці та ввечері.
Протипоказання
Індивідуальна чутливість до окремих компонентів. Не застосовувати при тонкій і чутливій емалі.
Форма випуску
Пластикова банка 50 г і 100 г.
Термін придатності
30 місяців