Кальцію карбонат є ефективним в зменшенні накопичення зубного нальоту, зниженні рівнів кислотоутворюючих (карієсогенних) бактерій, ремінералізації зубів, зменшенні гінгівіту і гіперчутливості зубів. Абразивні речовини на основі природного карбонату кальцію забезпечують хорошу чистку зубів і видалення плям.

Сода (натрій двовуглекислий) нейтралізує кислоти, що утворюються в роті в результаті життєдіяльності бактерій, які руйнують емаль зубів.

Масло м’яти — надзвичайно ефективний засіб проти анаеробних бактерій, існуючих в середовищі з низьким вмістом кисню (наприклад, в ротовій порожнині) і здатних викликати захворювання ясен. М’ята містить ефірну олію, флавоноїди, дубильні речовини і гіркоти. Олію м’яти перцевої застосовують в стоматологічній практиці в якості домішок до зубних порошків, паст і рідин для полоскання рота.

Ефірна олія гвоздики використовується при лікуванні пародонтозу. Має властивості локального анальгетика, надає антисептичну і загоюючу дію.

Біла глина (каолін) зміцнює емаль зубів, знижує зубний біль, а також є основним компонентом відбілюючих жувальних гумок і паст.

Морська сіль має бактерицидні властивості й особливо ефективна при усуненні стійких відкладень на зубах. Зубний порошок «Екстра» допоможе відбілити зуби навіть завзятого курця!