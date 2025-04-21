Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 12 аптеках у Кривий Ріг
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ЕКСТРА" 100 г №1
Фармаком
37,36
Економія при броні: -1,79 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ЕКСТРА" 50 г №1
Фармаком
24,13
Економія при броні: -1,10 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ЕКСТРА" 50 г №1
Фармаком
24,68
Економія при броні: -1,65 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ЕКСТРА" 50 г №1
Фармаком
25,62
Економія при броні: -1,74 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 47
1.7 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ЕКСТРА" 50 г №1
Фармаком
24,77
Економія при броні: -0,89 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 72
2.6 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ЕКСТРА" 100 г №1
Фармаком
38,84
Економія при броні: -1,73 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Гірничих Інженерів, 1
3.0 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ЕКСТРА" 50 г №1
Фармаком
25,13
Економія при броні: -1,25 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 12
3.5 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ЕКСТРА" 50 г №1
Фармаком
24,75
Економія при броні: -1,72 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 24
4.3 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ЕКСТРА" 50 г №1
Фармаком
24,85
Економія при броні: -0,97 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Магістральна, 12
5.5 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ЕКСТРА" 50 г №1
Фармаком
24,32
Економія при броні: -1,29 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Південний, 32
7.9 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ЕКСТРА" 50 г №1
Фармаком
24,76
Економія при броні: -1,73 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 3
9.5 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ЕКСТРА" 50 г №1
Фармаком
25,66
Економія при броні: -1,78 грн
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ЕКСТРА" 100 г №1
Фармаком
39,88
Економія при броні: -2,77 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 2
9.5 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ЕКСТРА" 50 г №1
Фармаком
25,62
Економія при броні: -1,74 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Героїв Маріуполя, 40-Д
30.5 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ЕКСТРА" 50 г №1
Фармаком
25,49
Економія при броні: -1,61 грн
В містах поряд
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Олександрія, просп. Соборний, 96
86.4 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ЕКСТРА" 50 г №1
Фармаком
25,34
Економія при броні: -1,46 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кропивницький, перех. Паученка Архітектора / Велика Перспективна, 35/29
106.5 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ЕКСТРА" 100 г №1
Фармаком
39,09
Економія при броні: -1,98 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, перех. Карпи Тараса / Велика Перспективна, 66/44
106.6 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ЕКСТРА" 100 г №1
Фармаком
39,18
Економія при броні: -2,07 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кропивницький, вул. Тельнова Євгена, 1-Г
107.8 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ЕКСТРА" 50 г №1
Фармаком
24,57
Економія при броні: -1,54 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
107.8 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ЕКСТРА" 50 г №1
Фармаком
33,00
Економія при броні: -6,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кропивницький, вул. Вокзальна, 33-Б
107.8 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ЕКСТРА" 50 г №1
Фармаком
24,57
Економія при броні: -1,54 грн