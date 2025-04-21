Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 66 аптеках у Вінниця
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ЕКСТРА" 50 г №1
Фармаком
24,96
Економія при броні: -1,08 грн
В містах поряд
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Зарічанська, 11
111.2 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ЕКСТРА" 100 г №1
Фармаком
39,26
Економія при броні: -2,15 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 3
111.8 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ЕКСТРА" 50 г №1
Фармаком
24,09
Економія при броні: -1,06 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Качинського Леха, 5/1
113.5 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ЕКСТРА" 50 г №1
Фармаком
24,98
Економія при броні: -1,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, шосе Львівське, 49
113.8 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ЕКСТРА" 50 г №1
Фармаком
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Житомир, перех. Київська / Театральна, 7/4
114.0 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ЕКСТРА" 50 г №1
Фармаком
25,09
Економія при броні: -1,21 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Житомир, просп. Миру, 8
116.3 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ЕКСТРА" 50 г №1
Фармаком
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Бершадь, вул. Мудрого Ярослава, 3
122.9 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ЕКСТРА" 50 г №1
Фармаком
24,27
Економія при броні: -1,24 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Коростишів, вул. Київська, 89-А
126.2 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ЕКСТРА" 50 г №1
Фармаком
24,84
Економія при броні: -0,96 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Таращанська, 191-А
131.9 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ЕКСТРА" 50 г №1
Фармаком
24,90
Економія при броні: -1,02 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Біла Церква, бульв. Олександрійський, 95-В
132.2 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ЕКСТРА" 50 г №1
Фармаком
25,19
Економія при броні: -1,31 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Фастів, вул. Соборна, 41
138.5 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ЕКСТРА" 50 г №1
Фармаком
24,79
Економія при броні: -0,91 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Фастів, пл. Привокзальна, 19
139.5 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ЕКСТРА" 50 г №1
Фармаком
25,60
Економія при броні: -1,72 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Фастів, вул. Галафєєва, 43
139.5 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ЕКСТРА" 50 г №1
Фармаком
24,78
Економія при броні: -0,90 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янець-Подільський, вул. Князів Коріатовичів, 14-Л
152.0 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ЕКСТРА" 50 г №1
Фармаком
25,07
Економія при броні: -1,19 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янець-Подільський, вул. Драгоманова, 14-А
152.2 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ЕКСТРА" 50 г №1
Фармаком
25,00
Економія при броні: -1,12 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чемерівці, вул. Центральна, 29/3
158.8 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ЕКСТРА" 50 г №1
Фармаком
31,06
Економія при броні: -0,19 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Васильків, вул. Грушевського Михайла, 22/2
167.5 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ЕКСТРА" 100 г №1
Фармаком
39,59
Економія при броні: -2,48 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Боярка, вул. Молодіжна, 2-А
178.7 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ЕКСТРА" 50 г №1
Фармаком
24,63
Економія при броні: -1,60 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тарасівка, вул. Залізнична, 8-А
178.7 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ЕКСТРА" 100 г №1
Фармаком
38,59
Економія при броні: -1,48 грн