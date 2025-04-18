Харків (адресу не вказано)
Доступно в 17 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ЕКСТРА" 100 г №1
Фармаком
37,12
Економія при броні: -1,55 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ЕКСТРА" 100 г №1
Фармаком
37,37
Економія при броні: -1,80 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Космічна, 23
3.3 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ЕКСТРА" 50 г №1
Фармаком
25,45
Економія при броні: -1,57 грн
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ЕКСТРА" 100 г №1
Фармаком
37,92
Економія при броні: -2,35 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 23
3.6 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ЕКСТРА" 100 г №1
Фармаком
37,60
Економія при броні: -2,03 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 134
4.3 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ЕКСТРА" 50 г №1
Фармаком
23,90
Економія при броні: -0,87 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
4.5 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ЕКСТРА" 100 г №1
Фармаком
37,91
Економія при броні: -2,34 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 67-А
4.7 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ЕКСТРА" 100 г №1
Фармаком
37,96
Економія при броні: -2,39 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
4.8 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ЕКСТРА" 100 г №1
Фармаком
37,68
Економія при броні: -2,11 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Старицького, 16
5.1 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ЕКСТРА" 100 г №1
Фармаком
37,73
Економія при броні: -2,16 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Байрона, 23/1
5.6 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ЕКСТРА" 50 г №1
Фармаком
24,76
Економія при броні: -0,88 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 190/1
6.2 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ЕКСТРА" 100 г №1
Фармаком
38,52
Економія при броні: -1,41 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, проїзд Стадіонний, 5-А
6.4 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ЕКСТРА" 50 г №1
Фармаком
24,53
Економія при броні: -1,50 грн
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ЕКСТРА" 100 г №1
Фармаком
37,88
Економія при броні: -2,31 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Слави, 1
6.7 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ЕКСТРА" 100 г №1
Фармаком
39,20
Економія при броні: -2,09 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, перех. Південнопроектна / Аерокосмічний, 32/304
6.9 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ЕКСТРА" 50 г №1
Фармаком
24,35
Економія при броні: -1,32 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Харківських Дивізій, 14
7.1 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ЕКСТРА" 50 г №1
Фармаком
24,16
Економія при броні: -1,13 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Нескорених, 26-А
7.4 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ЕКСТРА" 50 г №1
Фармаком
23,95
Економія при броні: -0,92 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, шосе Салтівське, 262-Б
8.0 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ЕКСТРА" 50 г №1
Фармаком
25,33
Економія при броні: -1,45 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Перемоги, 65-Г
8.5 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ЕКСТРА" 50 г №1
Фармаком
25,17
Економія при броні: -1,29 грн
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ЕКСТРА" 100 г №1
Фармаком
37,49
Економія при броні: -1,92 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, просп. Перемоги, 72-Д
8.7 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ЕКСТРА" 50 г №1
Фармаком
25,00
Економія при броні: -1,12 грн
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ЕКСТРА" 100 г №1
Фармаком
38,70
Економія при броні: -1,74 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
8.9 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ЕКСТРА" 100 г №1
Фармаком
38,71
Економія при броні: -1,60 грн