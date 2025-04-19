Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 68 аптеках у Одеса
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється за 48 хв
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ЕКСТРА" 50 г №1
Фармаком
24,01
Економія при броні: -0,98 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 48 хв
Одеса, вул. Мала Арнаутська, 94
3.6 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ЕКСТРА" 50 г №1
Фармаком
24,56
Економія при броні: -1,53 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 18 хв
Одеса, вул. Преображенська, 83
3.7 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ЕКСТРА" 50 г №1
Фармаком
24,34
Економія при броні: -1,31 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 48 хв
Одеса, перех. Європейська / Велика Арнаутська, 72/69
4.0 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ЕКСТРА" 50 г №1
Фармаком
23,97
Економія при броні: -0,94 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 48 хв
Одеса, вул. Головатого Отамана, 161
6.2 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ЕКСТРА" 50 г №1
Фармаком
23,98
Економія при броні: -0,95 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється за 48 хв
Одеса, вул. Космонавтів, 38-А
6.6 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ЕКСТРА" 50 г №1
Фармаком
23,92
Економія при броні: -0,89 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 48 хв
Одеса, вул. Філатова Академіка, 2
6.6 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ЕКСТРА" 50 г №1
Фармаком
24,79
Економія при броні: -0,91 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється за 48 хв
Одеса, просп. Адміральський, 1-В
6.9 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ЕКСТРА" 50 г №1
Фармаком
24,81
Економія при броні: -0,93 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 48 хв
Одеса, просп. Небесної Сотні, 30-А
9.0 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ЕКСТРА" 50 г №1
Фармаком
23,91
Економія при броні: -0,88 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 48 хв
Одеса, просп. Княза Мудрого Ярослава, 22
9.9 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ЕКСТРА" 50 г №1
Фармаком
24,75
Економія при броні: -1,72 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 48 хв
Одеса, вул. Палія Семена, 119
13.7 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ЕКСТРА" 50 г №1
Фармаком
24,76
Економія при броні: -0,88 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 48 хв
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 47
14.1 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ЕКСТРА" 50 г №1
Фармаком
25,59
Економія при броні: -1,71 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється за 48 хв
Одеса, вул. 28-ї Бригади, 6
15.0 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ЕКСТРА" 50 г №1
Фармаком
25,23
Економія при броні: -1,35 грн
В містах поряд
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 48 хв
Крижанівка, вул. Палія Семена, 99-Б
12.5 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ЕКСТРА" 50 г №1
Фармаком
24,77
Економія при броні: -1,74 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 18 хв
Роздільна, вул. Привокзальна, 2-Б
62.1 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ЕКСТРА" 50 г №1
Фармаком
24,51
Економія при броні: -1,48 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 18 хв
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
108.8 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ЕКСТРА" 50 г №1
Фармаком
25,62
Економія при броні: -1,74 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 18:30
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
111.7 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ЕКСТРА" 50 г №1
Фармаком
25,57
Економія при броні: -1,69 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 18 хв
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
112.0 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ЕКСТРА" 50 г №1
Фармаком
24,92
Економія при броні: -1,04 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 18 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 66
112.1 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ЕКСТРА" 50 г №1
Фармаком
25,54
Економія при броні: -1,66 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 18 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
112.4 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ЕКСТРА" 50 г №1
Фармаком
25,46
Економія при броні: -1,58 грн