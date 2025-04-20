Львів (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках у Львів
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ЕКСТРА" 100 г №1
Фармаком
39,24
Економія при броні: -2,13 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зелена, 1
1.4 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ЕКСТРА" 50 г №1
Фармаком
24,44
Економія при броні: -1,41 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Франка Івана, 84
1.5 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ЕКСТРА" 50 г №1
Фармаком
24,08
Економія при броні: -1,05 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Низинна, 2
3.4 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ЕКСТРА" 50 г №1
Фармаком
23,96
Економія при броні: -0,93 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Кавалерідзе, 2
6.1 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ЕКСТРА" 50 г №1
Фармаком
24,30
Економія при броні: -1,27 грн
В містах поряд
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Золочів, вул. Шашкевича, 8
63.5 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ЕКСТРА" 100 г №1
Фармаком
36,91
Економія при броні: -1,34 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Січових Стрільців, 10
64.5 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ЕКСТРА" 50 г №1
Фармаком
24,71
Економія при броні: -0,19 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Хмельницького Богдана, 12/3
65.7 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ЕКСТРА" 50 г №1
Фармаком
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Самбір, вул. Мазепи, 1
68.9 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ЕКСТРА" 50 г №1
Фармаком
25,19
Економія при броні: -1,31 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Трускавець, вул. Стебницька, 27
72.0 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ЕКСТРА" 100 г №1
Фармаком
38,74
Економія при броні: -1,78 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Моршин, вул. 50-років УПА, 2
76.8 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ЕКСТРА" 50 г №1
Фармаком
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бурштин, вул. Калуська, 5-А
78.8 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ЕКСТРА" 50 г №1
Фармаком
30,99
Економія при броні: -0,30 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Калуш, вул. Хмельницького Богдана, 1/22
92.5 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ЕКСТРА" 50 г №1
Фармаком
24,03
Економія при броні: -1,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нововолинськ, просп. Перемоги, 2-А
98.9 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ЕКСТРА" 50 г №1
Фармаком
23,88
Економія при броні: -0,85 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рожнятів, вул. Стуса Василя, 13
100.4 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ЕКСТРА" 50 г №1
Фармаком
27,27
Економія при броні: -0,14 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Миру, 90
113.6 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ЕКСТРА" 50 г №1
Фармаком
35,02
Економія при броні: -0,02 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Мазепи Гетьмана, 89
114.0 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ЕКСТРА" 50 г №1
Фармаком
29,52
Економія при броні: -0,04 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тернопіль, просп. Бандери Степана, 80
120.1 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ЕКСТРА" 100 г №1
Фармаком
37,62
Економія при броні: -2,05 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Луцьк, просп. Грушевського Президента, 19
138.8 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ЕКСТРА" 50 г №1
Фармаком
24,21
Економія при броні: -1,18 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Луцьк, просп. Соборності, 26
140.2 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ЕКСТРА" 50 г №1
Фармаком
24,80
Економія при броні: -0,92 грн