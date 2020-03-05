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4.1.7.

Інші засоби по догляду за порожниною рота 4.1.7. Класифікація

HAPPY FRESH СПРЕЙ ДЛЯ СВІЖОСТІ ПОДИХУ CHOCOLATE MINT 10 мл; МНВО Біокон
HAPPY FRESH СПРЕЙ ДЛЯ СВІЖОСТІ ПОДИХУ CHOCOLATE MINT 10 мл МНВО Біокон
В 2 аптеках інших міст
від 60,00 грн
Ціни в інших містах
HAPPY FRESH СПРЕЙ ДЛЯ СВІЖОСТІ ПОДИХУ COOL MINT 10 мл; МНВО Біокон
HAPPY FRESH СПРЕЙ ДЛЯ СВІЖОСТІ ПОДИХУ COOL MINT 10 мл МНВО Біокон
В 4 аптеках інших міст
від 56,80 грн
Ціни в інших містах
HAPPY FRESH СПРЕЙ ДЛЯ СВІЖОСТІ ПОДИХУ ORANGE MINT 10 мл; МНВО Біокон
HAPPY FRESH СПРЕЙ ДЛЯ СВІЖОСТІ ПОДИХУ ORANGE MINT 10 мл МНВО Біокон
В 1 аптеці інших міст
від 60,00 грн
Ціни в інших містах
MaleDiGola ЗАСІБ КОСМЕТИЧНИЙ ДЛЯ ГІГІЄНІЧНОГО ДОГЛЯДУ ЗА РОТОВОЮ ПОРОЖНИНОЮ 25 мл; Красота та Здоров'я
MaleDiGola ЗАСІБ КОСМЕТИЧНИЙ ДЛЯ ГІГІЄНІЧНОГО ДОГЛЯДУ ЗА РОТОВОЮ ПОРОЖНИНОЮ 25 мл Красота та Здоров'я
В 1 аптеці інших міст
від 191,12 грн
Ціни в інших містах
Vale Vita ФАРИНГО-ОІЛ СПРЕЙ 30 мл; Хелен Шнайдер ООО
Vale Vita ФАРИНГО-ОІЛ СПРЕЙ 30 мл Хелен Шнайдер ООО
В 11 аптеках
від 162,91 грн
Ціни в аптеках
Апі-Норм Аеро спрей, 15 мл; О.Д. Пролісок
Апі-Норм Аеро Спрей, 15 мл О.Д. Пролісок
В 4 аптеках
від 235,98 грн
Ціни в аптеках
БАКТЕРОЦИД З МІРАМІСТИНОМ ГОРТАННИЙ СПРЕЙ 50 мл; Еліксир
БАКТЕРОЦИД З МІРАМІСТИНОМ ГОРТАННИЙ СПРЕЙ 50 мл Еліксир
В 2 аптеках інших міст
від 47,50 грн
Ціни в інших містах
БАКТЕРОЦИД З ХЛОРОФІЛІПТОМ ГОРТАННИЙ СПРЕЙ 50 мл; Еліксир
БАКТЕРОЦИД З ХЛОРОФІЛІПТОМ ГОРТАННИЙ СПРЕЙ 50 мл Еліксир
Немає в наявності
БАЛБЗАМ ДЛЯ ЯСЕН ШАВЛІЯ 30 мл; Weleda
БАЛБЗАМ ДЛЯ ЯСЕН ШАВЛІЯ 30 мл Weleda
В 7 аптеках
від 234,69 грн
Ціни в аптеках
Біоплазмікс спрей для горла Профілактично-гігієнічний засіб 40 мл; Универсальное агентство "Про-фарма"
Біоплазмікс спрей для горла Профілактично-гігієнічний засіб 40 мл Универсальное агентство "Про-фарма"
В 770 аптеках
від 291,95 грн
Ціни в аптеках
ВІДБІЛЮВАЧ ДЛЯ ЗУБІВ "DENT WHITE" 14 днів, 14 днів; Фреш Минт Восток
ВІДБІЛЮВАЧ ДЛЯ ЗУБІВ "DENT WHITE" 14 днів, 14 днів Фреш Минт Восток
Немає в наявності
ВІСК ОРТОДОНТИЧНИЙ "CURAPROX" ; Curaden International AG
ВІСК ОРТОДОНТИЧНИЙ "CURAPROX" Curaden International AG
Немає в наявності
ГЕЛЬ "EMOFLUOR" intensive care, 75 мл, зі стабілізаторм фторидом олова, зі стабіл. фторидом олова; Dr. Wild & Со.AG
ГЕЛЬ "EMOFLUOR" Intensive care, 75 мл, зі стабілізаторм фторидом олова, зі стабіл. фторидом олова Dr. Wild & Со.AG
В 38 аптеках
від 429,30 грн
Ціни в аптеках
ГЕЛЬ GUM AFTACLEAR 2400igb, 10 мл; ТОРГОВИЙ ДІМ ВЕГА УКРАЇНА ТОВ
ГЕЛЬ GUM AFTACLEAR 2400igb, 10 мл ТОРГОВИЙ ДІМ ВЕГА УКРАЇНА ТОВ
Немає в наявності
ГЕЛЬ ДЛЯ ЯСЕН "BABY PROTECT CLASSIC" ПРИ ПРОРІЗУВАННІ ЗУБІВ гель, 8 мл; Красота та Здоров'я
ГЕЛЬ ДЛЯ ЯСЕН "BABY PROTECT CLASSIC" ПРИ ПРОРІЗУВАННІ ЗУБІВ Гель, 8 мл Красота та Здоров'я
Немає в наявності
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