Київ (адресу не вказано)
Доступно в 35 аптеках у Київ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ЕКСТРА" 100 г №1
Фармаком
38,15
Економія при броні: -2,58 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
1.9 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ЕКСТРА" 100 г №1
Фармаком
38,78
Економія при броні: -1,67 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 23
1.9 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ЕКСТРА" 50 г №1
Фармаком
23,89
Економія при броні: -0,86 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Саксаганського, 117
2.0 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ЕКСТРА" 50 г №1
Фармаком
24,78
Економія при броні: -0,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Золотоустівська, 55
2.7 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ЕКСТРА" 100 г №1
Фармаком
37,29
Економія при броні: -1,72 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 112
3.1 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ЕКСТРА" 50 г №1
Фармаком
24,90
Економія при броні: -1,02 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Липківського Василя, 27/5
3.6 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ЕКСТРА" 50 г №1
Фармаком
40,40
Економія при броні: -10,44 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Окіпної Раїси, 9
5.0 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ЕКСТРА" 50 г №1
Фармаком
39,40
Економія при броні: -10,21 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Науки, 4
5.1 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ЕКСТРА" 50 г №1
Фармаком
38,80
Економія при броні: -9,42 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Архипенка Олександра, 1/12
5.1 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ЕКСТРА" 100 г №1
Фармаком
38,98
Економія при броні: -1,87 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Лобановського, 6-А
5.2 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ЕКСТРА" 50 г №1
Фармаком
24,91
Економія при броні: -1,03 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-А
5.3 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ЕКСТРА" 50 г №1
Фармаком
25,56
Економія при броні: -1,68 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Тихого Олекси / Гетьмана Вадима, 40/16
5.6 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ЕКСТРА" 50 г №1
Фармаком
24,30
Економія при броні: -1,27 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Повітряних Сил, 47
5.9 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ЕКСТРА" 50 г №1
Фармаком
40,70
Економія при броні: -10,55 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Пулюя Івана, 8-А
6.0 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ЕКСТРА" 50 г №1
Фармаком
25,38
Економія при броні: -1,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Кирилівська, 125
6.3 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ЕКСТРА" 50 г №1
Фармаком
25,22
Економія при броні: -1,34 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Шухевича Романа, 10
6.4 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ЕКСТРА" 100 г №1
Фармаком
37,34
Економія при броні: -1,77 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Полку Азов, 5
6.4 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ЕКСТРА" 100 г №1
Фармаком
38,41
Економія при броні: -1,45 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Тичини Павла, 15
6.5 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ЕКСТРА" 50 г №1
Фармаком
25,20
Економія при броні: -1,32 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 27
6.6 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ЕКСТРА" 50 г №1
Фармаком
41,10
Економія при броні: -10,64 грн