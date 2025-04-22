Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 64 аптеках у Чернігів
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ЕКСТРА" 50 г №1
Фармаком
24,56
Економія при броні: -1,53 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Перемоги, 18
1.6 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ЕКСТРА" 50 г №1
Фармаком
24,53
Економія при броні: -1,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Текстильників, 15
2.7 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ЕКСТРА" 50 г №1
Фармаком
25,08
Економія при броні: -1,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Чернігів, просп. Миру, 194
3.1 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ЕКСТРА" 50 г №1
Фармаком
25,08
Економія при броні: -1,20 грн
В містах поряд
D.s.
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Велика Димерка, вул. Паркова, 1-Г
104.3 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ЕКСТРА" 50 г №1
Фармаком
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Київська, 294/1
114.7 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ЕКСТРА" 100 г №1
Фармаком
38,61
Економія при броні: -1,50 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Грушевського Михайла, 3
115.7 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ЕКСТРА" 100 г №1
Фармаком
39,86
Економія при броні: -2,75 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лифаря Сержа, 13
119.3 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ЕКСТРА" 50 г №1
Фармаком
29,28
Економія при броні: -1,82 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Червоної Калини, 26
119.8 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ЕКСТРА" 50 г №1
Фармаком
25,44
Економія при броні: -1,56 грн
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Червоної Калини, 15
121.0 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ЕКСТРА" 50 г №1
Фармаком
39,40
Економія при броні: -10,21 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Шухевича Романа, 10
122.0 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ЕКСТРА" 100 г №1
Фармаком
38,24
Економія при броні: -2,67 грн
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Шолом-Алейхема, 18
122.7 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ЕКСТРА" 50 г №1
Фармаком
39,10
Економія при броні: -10,10 грн
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 27
122.8 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ЕКСТРА" 50 г №1
Фармаком
41,10
Економія при броні: -10,64 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Вишгородська, 56/2
123.5 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ЕКСТРА" 50 г №1
Фармаком
25,36
Економія при броні: -1,48 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Героїв Полку Азов, 5
123.7 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ЕКСТРА" 100 г №1
Фармаком
39,58
Економія при броні: -2,62 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Архипенка Олександра, 1/12
124.0 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ЕКСТРА" 100 г №1
Фармаком
39,44
Економія при броні: -2,33 грн
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Миропільська, 1
124.0 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ЕКСТРА" 50 г №1
Фармаком
39,30
Економія при броні: -9,54 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Порика Василя, 7-А
125.5 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ЕКСТРА" 50 г №1
Фармаком
24,53
Економія при броні: -1,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Кирилівська, 125
125.8 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ЕКСТРА" 50 г №1
Фармаком
25,28
Економія при броні: -1,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-А
126.0 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ЕКСТРА" 50 г №1
Фармаком
25,53
Економія при броні: -1,65 грн