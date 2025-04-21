Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 66 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ЕКСТРА" 50 г №1
Фармаком
25,38
Економія при броні: -1,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ЕКСТРА" 50 г №1
Фармаком
24,90
Економія при броні: -1,02 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ЕКСТРА" 50 г №1
Фармаком
25,41
Економія при броні: -1,53 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 18:30
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ЕКСТРА" 50 г №1
Фармаком
25,65
Економія при броні: -1,77 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, просп. Центральний, 66
3.6 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ЕКСТРА" 50 г №1
Фармаком
25,22
Економія при броні: -1,34 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 104-А/7
6.7 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ЕКСТРА" 50 г №1
Фармаком
25,57
Економія при броні: -1,69 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Поштова, 118
7.1 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ЕКСТРА" 50 г №1
Фармаком
В містах поряд
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Одеса, вул. 28-ї Бригади, 6
97.4 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ЕКСТРА" 50 г №1
Фармаком
24,78
Економія при броні: -0,90 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 47
97.9 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ЕКСТРА" 50 г №1
Фармаком
24,90
Економія при броні: -1,02 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Палія Семена, 119
98.1 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ЕКСТРА" 50 г №1
Фармаком
24,94
Економія при броні: -1,06 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Крижанівка, вул. Палія Семена, 99-Б
99.2 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ЕКСТРА" 50 г №1
Фармаком
23,85
Економія при броні: -0,82 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Головатого Отамана, 161
105.2 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ЕКСТРА" 50 г №1
Фармаком
24,33
Економія при броні: -1,30 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Європейська / Велика Арнаутська, 72/69
107.9 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ЕКСТРА" 50 г №1
Фармаком
24,52
Економія при броні: -1,49 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
108.3 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ЕКСТРА" 50 г №1
Фармаком
24,71
Економія при броні: -1,68 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Мала Арнаутська, 94
108.4 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ЕКСТРА" 50 г №1
Фармаком
24,30
Економія при броні: -1,27 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Одеса, вул. Преображенська, 83
108.5 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ЕКСТРА" 50 г №1
Фармаком
24,47
Економія при броні: -1,44 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Одеса, просп. Адміральський, 1-В
109.6 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ЕКСТРА" 50 г №1
Фармаком
24,94
Економія при броні: -1,06 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Одеса, вул. Філатова Академіка, 2
110.9 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ЕКСТРА" 50 г №1
Фармаком
25,05
Економія при броні: -1,17 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Космонавтів, 38-А
112.1 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ЕКСТРА" 50 г №1
Фармаком
24,39
Економія при броні: -1,36 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Княза Мудрого Ярослава, 22
113.3 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ЕКСТРА" 50 г №1
Фармаком
24,72
Економія при броні: -1,69 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Небесної Сотні, 30-А
113.5 км
ЗУБНИЙ ПОРОШОК "ЕКСТРА" 50 г №1
Фармаком
24,24
Економія при броні: -1,21 грн