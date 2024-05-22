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Долоріва ОД (Doloriva OD) (358631) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Долоріва ОД (Doloriva OD)
Ціна в місті Київ
від 456,47 грн
Без рецепта
30 шт від 456,47 грн 20 шт Немає в наявності 40 шт Немає в наявності
В наявності в 434 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Капсули
Кількість штук в упаковці
30 шт.
Дієтичні добавки
2.2. Дієтичні добавки — джерела вітамінних комплексів 5.2. Дієтичні добавки, що впливають на енергетичний обмін, активатори метаболізму