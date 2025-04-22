Долоріва ОД (Doloriva OD)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 68 аптеках у Чернігів
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
ДОЛОРІВА ОД капсули №30
Зандра Лайфсайєнсіз
648,27
Економія при броні: -39,37 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
ДОЛОРІВА ОД капсули №30
Зандра Лайфсайєнсіз
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
ДОЛОРІВА ОД капсули №30
Зандра Лайфсайєнсіз
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
ДОЛОРІВА ОД капсули №30
Зандра Лайфсайєнсіз
648,27
Економія при броні: -39,37 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
ДОЛОРІВА ОД капсули №30
Зандра Лайфсайєнсіз
683,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
ДОЛОРІВА ОД капсули №30
Зандра Лайфсайєнсіз
575,55
Економія при броні: -40,01 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
ДОЛОРІВА ОД капсули №30
Зандра Лайфсайєнсіз
683,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
ДОЛОРІВА ОД капсули №30
Зандра Лайфсайєнсіз
726,99
Економія при броні: -44,37 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
ДОЛОРІВА ОД капсули №30
Зандра Лайфсайєнсіз
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
ДОЛОРІВА ОД капсули №30
Зандра Лайфсайєнсіз
683,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
ДОЛОРІВА ОД капсули №30
Зандра Лайфсайєнсіз
577,45
Економія при броні: -41,91 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
ДОЛОРІВА ОД капсули №30
Зандра Лайфсайєнсіз
683,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
ДОЛОРІВА ОД капсули №30
Зандра Лайфсайєнсіз
551,36
Економія при броні: -19,14 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
ДОЛОРІВА ОД капсули №30
Зандра Лайфсайєнсіз
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
ДОЛОРІВА ОД капсули №30
Зандра Лайфсайєнсіз
683,70 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
ДОЛОРІВА ОД капсули №30
Зандра Лайфсайєнсіз
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
ДОЛОРІВА ОД капсули №30
Зандра Лайфсайєнсіз
683,70 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
ДОЛОРІВА ОД капсули №30
Зандра Лайфсайєнсіз
605,58
Економія при броні: -23,57 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 103
0.7 км
ДОЛОРІВА ОД капсули №30
Зандра Лайфсайєнсіз
683,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Національної Гвардії, 1
0.7 км
ДОЛОРІВА ОД капсули №30
Зандра Лайфсайєнсіз
683,70 грн