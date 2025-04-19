Долоріва ОД (Doloriva OD)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 134 аптеках у Одеса
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
ДОЛОРІВА ОД капсули №30
Зандра Лайфсайєнсіз
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
1.2 км
ДОЛОРІВА ОД капсули №30
Зандра Лайфсайєнсіз
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
ДОЛОРІВА ОД капсули №30
Зандра Лайфсайєнсіз
727,70
Економія при броні: -45,37 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
ДОЛОРІВА ОД капсули №30
Зандра Лайфсайєнсіз
701,15
Економія при броні: -100,02 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
ДОЛОРІВА ОД капсули №30
Зандра Лайфсайєнсіз
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
ДОЛОРІВА ОД капсули №30
Зандра Лайфсайєнсіз
683,70 грн
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
ДОЛОРІВА ОД капсули №30
Зандра Лайфсайєнсіз
683,70 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
ДОЛОРІВА ОД капсули №30
Зандра Лайфсайєнсіз
683,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
ДОЛОРІВА ОД капсули №30
Зандра Лайфсайєнсіз
683,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
ДОЛОРІВА ОД капсули №30
Зандра Лайфсайєнсіз
683,70 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
ДОЛОРІВА ОД капсули №30
Зандра Лайфсайєнсіз
683,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
ДОЛОРІВА ОД капсули №30
Зандра Лайфсайєнсіз
718,20
Економія при броні: -35,95 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
3.1 км
ДОЛОРІВА ОД капсули №30
Зандра Лайфсайєнсіз
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 17
3.1 км
ДОЛОРІВА ОД капсули №30
Зандра Лайфсайєнсіз
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
3.3 км
ДОЛОРІВА ОД капсули №30
Зандра Лайфсайєнсіз
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 30
3.3 км
ДОЛОРІВА ОД капсули №30
Зандра Лайфсайєнсіз
646,38
Економія при броні: -39,08 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
3.3 км
ДОЛОРІВА ОД капсули №30
Зандра Лайфсайєнсіз
693,78
Економія при броні: -83,67 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Одеса, вул. Преображенська, 42
3.4 км
ДОЛОРІВА ОД капсули №30
Зандра Лайфсайєнсіз
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Караванського Святослава, 42/46
3.4 км
ДОЛОРІВА ОД капсули №30
Зандра Лайфсайєнсіз
683,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Болгарська, 40
3.4 км
ДОЛОРІВА ОД капсули №30
Зандра Лайфсайєнсіз
705,00
Економія при броні: -22,32 грн