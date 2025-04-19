Долоріва ОД (Doloriva OD)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 183 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
ДОЛОРІВА ОД капсули №30
Зандра Лайфсайєнсіз
690,07
Економія при броні: -106,74 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
ДОЛОРІВА ОД капсули №30
Зандра Лайфсайєнсіз
619,39
Економія при броні: -35,61 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
ДОЛОРІВА ОД капсули №30
Зандра Лайфсайєнсіз
723,35
Економія при броні: -41,27 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
ДОЛОРІВА ОД капсули №30
Зандра Лайфсайєнсіз
711,00
Економія при броні: -103,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
ДОЛОРІВА ОД капсули №30
Зандра Лайфсайєнсіз
717,80
Економія при броні: -110,20 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
ДОЛОРІВА ОД капсули №30
Зандра Лайфсайєнсіз
623,72
Економія при броні: -39,71 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
ДОЛОРІВА ОД капсули №30
Зандра Лайфсайєнсіз
640,14
Економія при броні: -34,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
ДОЛОРІВА ОД капсули №30
Зандра Лайфсайєнсіз
717,80
Економія при броні: -110,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
ДОЛОРІВА ОД капсули №30
Зандра Лайфсайєнсіз
644,62
Економія при броні: -61,25 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
ДОЛОРІВА ОД капсули №30
Зандра Лайфсайєнсіз
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
ДОЛОРІВА ОД капсули №30
Зандра Лайфсайєнсіз
616,64
Економія при броні: -33,31 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
ДОЛОРІВА ОД капсули №30
Зандра Лайфсайєнсіз
608,96
Економія при броні: -29,99 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
ДОЛОРІВА ОД капсули №30
Зандра Лайфсайєнсіз
696,95
Економія при броні: -112,97 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
ДОЛОРІВА ОД капсули №30
Зандра Лайфсайєнсіз
707,48
Економія при броні: -123,82 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
ДОЛОРІВА ОД капсули №30
Зандра Лайфсайєнсіз
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
ДОЛОРІВА ОД капсули №30
Зандра Лайфсайєнсіз
696,82
Економія при броні: -91,48 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
ДОЛОРІВА ОД капсули №30
Зандра Лайфсайєнсіз
600,28
Економія при броні: -21,31 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
ДОЛОРІВА ОД капсули №30
Зандра Лайфсайєнсіз
606,62
Економія при броні: -27,51 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється за 40 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
ДОЛОРІВА ОД капсули №30
Зандра Лайфсайєнсіз
714,09
Економія при броні: -31,53 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
3.8 км
ДОЛОРІВА ОД капсули №30
Зандра Лайфсайєнсіз
714,51
Економія при броні: -32,14 грн