Долоріва ОД (Doloriva OD)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 479 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
ДОЛОРІВА ОД капсули №30
Зандра Лайфсайєнсіз
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
ДОЛОРІВА ОД капсули №30
Зандра Лайфсайєнсіз
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
ДОЛОРІВА ОД капсули №30
Зандра Лайфсайєнсіз
683,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
ДОЛОРІВА ОД капсули №30
Зандра Лайфсайєнсіз
683,70 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
ДОЛОРІВА ОД капсули №30
Зандра Лайфсайєнсіз
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
ДОЛОРІВА ОД капсули №30
Зандра Лайфсайєнсіз
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
ДОЛОРІВА ОД капсули №30
Зандра Лайфсайєнсіз
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
ДОЛОРІВА ОД капсули №30
Зандра Лайфсайєнсіз
597,04
Економія при броні: -53,14 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
ДОЛОРІВА ОД капсули №30
Зандра Лайфсайєнсіз
356,75
Економія при броні: -41,05 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
ДОЛОРІВА ОД капсули №30
Зандра Лайфсайєнсіз
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
ДОЛОРІВА ОД капсули №30
Зандра Лайфсайєнсіз
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
1.3 км
ДОЛОРІВА ОД капсули №30
Зандра Лайфсайєнсіз
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
ДОЛОРІВА ОД капсули №30
Зандра Лайфсайєнсіз
704,29
Економія при броні: -126,75 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
ДОЛОРІВА ОД капсули №30
Зандра Лайфсайєнсіз
683,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
ДОЛОРІВА ОД капсули №30
Зандра Лайфсайєнсіз
711,34
Економія при броні: -29,33 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 21
1.6 км
ДОЛОРІВА ОД капсули №30
Зандра Лайфсайєнсіз
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
ДОЛОРІВА ОД капсули №30
Зандра Лайфсайєнсіз
682,18
Економія при броні: -23,82 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
ДОЛОРІВА ОД капсули №30
Зандра Лайфсайєнсіз
601,13
Економія при броні: -23,23 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
ДОЛОРІВА ОД капсули №30
Зандра Лайфсайєнсіз
713,50
Економія при броні: -82,10 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Петлюри Симона, 2/4
1.7 км
ДОЛОРІВА ОД капсули №30
Зандра Лайфсайєнсіз