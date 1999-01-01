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Класифікація дієтичних добавокДієтичні добавки до продуктів харчування — джерела речовин антиоксидантної дії і речовин, що впливають на енергетичний обмінДієтичні добавки, що впливають на енергетичний обмін, активатори метаболізму
5.2.

Дієтичні добавки, що впливають на енергетичний обмін, активатори метаболізму 5.2. Класифікація

ARBOR VITAE БУРШТИНОВА КИСЛОТА таблетки, 150 мг, блістер, № 80; Здравофарм
ARBOR VITAE БУРШТИНОВА КИСЛОТА Таблетки, 150 мг, блістер, № 80 Здравофарм
Немає в наявності
ARBOR VITAE КОЕНЗІМ Q капсули, ультракап, ультракап, № 30; Здравофарм
ARBOR VITAE КОЕНЗІМ Q Капсули, ультракап, ультракап, № 30 Здравофарм
Немає в наявності
Dolche Vit Вітаміни желейні Енерджі Комплекс пастилки желейні, № 60; MAKSAD Internet Bilisim ve Danismanlik
Dolche Vit Вітаміни желейні Енерджі Комплекс Пастилки желейні, № 60 MAKSAD Internet Bilisim ve Danismanlik
Немає в наявності
Juvamine (Жувамін) Баланс таблетки, коензим q10+дріжджі червоного рису, коензим q10+дріжджі черв. рису, № 30; Juva Sante International
Juvamine (Жувамін) Баланс Таблетки, коензим q10+дріжджі червоного рису, коензим q10+дріжджі черв. рису, № 30 Juva Sante International
В 72 аптеках
від 445,00 грн
Ціни в аптеках
Principium Коензим Q10 Max таблетки, № 60; The Company Bios Line S.p.A.
Principium Коензим Q10 Max Таблетки, № 60 The Company Bios Line S.p.A.
Немає в наявності
S.B.-Коензим Q10 капсули, 100 мг, № 90; Кройтерхауз Санкт Бернхард
S.B.-Коензим Q10 Капсули, 100 мг, № 90 Кройтерхауз Санкт Бернхард
Немає в наявності
S.B.-Убіхінол Q10 капсули, 50 мг, № 75; Кройтерхауз Санкт Бернхард
S.B.-Убіхінол Q10 Капсули, 50 мг, № 75 Кройтерхауз Санкт Бернхард
Немає в наявності
Sunlife Energy Power таблетки шипучі, № 20; САНЛАЙФ ГМБХ
Sunlife Energy Power Таблетки шипучі, № 20 САНЛАЙФ ГМБХ
В 162 аптеках
від 260,00 грн
Ціни в аптеках
Sunlife Magnesium + Kalium Sticks стік, № 20; САНЛАЙФ ГМБХ
Sunlife Magnesium + Kalium Sticks Стік, № 20 САНЛАЙФ ГМБХ
В 161 аптеці
від 400,00 грн
Ціни в аптеках
Sunlife Magnesium 400 Fit fur den Tag таблетки, для активного дня, для активного дня, № 32; САНЛАЙФ ГМБХ
Sunlife Magnesium 400 Fit fur den Tag Таблетки, для активного дня, для активного дня, № 32 САНЛАЙФ ГМБХ
В 156 аптеках
від 499,27 грн
Ціни в аптеках
VPLab UltraVit Коензим Q10 капсули, 100 мг, № 60; VP Laboratory LTD
VPLab UltraVit Коензим Q10 Капсули, 100 мг, № 60 VP Laboratory LTD
В 15 аптеках
від 623,42 грн
Ціни в аптеках
Адресет капсули, № 60; Metagenics Inc.
Адресет Капсули, № 60 Metagenics Inc.
Немає в наявності
БЕРЕШ КОЕНЗИМ Q10 таблетки, 60 мг, № 60; Beres Pharmaceuticals Ltd
БЕРЕШ КОЕНЗИМ Q10 Таблетки, 60 мг, № 60 Beres Pharmaceuticals Ltd
Немає в наявності
Бурштинова кислота таблетки, 0,25 г, № 80; Аптека Гаєвського
Бурштинова кислота Таблетки, 0,25 г, № 80 Аптека Гаєвського
В 1 аптеці
від 38,10 грн
Ціни в аптеках
Бурштинова кислота таблетки, 0,25 г, тм arbor vitae, тм arbor vitae, № 80; undefined
Бурштинова кислота Таблетки, 0,25 г, тм arbor vitae, тм arbor vitae, № 80
В 9 аптеках
від 60,00 грн
Ціни в аптеках
Бурштинова кислота таблетки, 0,25 г, тм baum pharm, тм baum pharm, № 80; undefined
Бурштинова кислота Таблетки, 0,25 г, тм baum pharm, тм baum pharm, № 80
В 112 аптеках
від 49,00 грн
Ціни в аптеках
Бурштинова кислота таблетки, 0,25 г, тм solution pharm, тм solution pharm, № 80; undefined
Бурштинова кислота Таблетки, 0,25 г, тм solution pharm, тм solution pharm, № 80
В 140 аптеках
від 74,88 грн
Ціни в аптеках
Бурштинова кислота таблетки, 150 мг, тм tabula vita, тм tabula vita, № 80; Фармаком
Бурштинова кислота Таблетки, 150 мг, тм tabula vita, тм tabula vita, № 80 Фармаком
В 58 аптеках
від 56,00 грн
Ціни в аптеках
Бурштинова кислота таблетки, 0.25 г, № 40; Еліт-фарм
Бурштинова кислота Таблетки, 0.25 г, № 40 Еліт-фарм
В 68 аптеках
від 18,40 грн
Ціни в аптеках
Бурштинова кислота таблетки, 0.25 г, № 80; undefined
Бурштинова кислота Таблетки, 0.25 г, № 80
В 294 аптеках
від 36,00 грн
Ціни в аптеках
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