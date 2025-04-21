Долоріва ОД (Doloriva OD)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 94 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
ДОЛОРІВА ОД капсули №30
Зандра Лайфсайєнсіз
711,35
Економія при броні: -132,66 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 3 хв
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
ДОЛОРІВА ОД капсули №30
Зандра Лайфсайєнсіз
359,85
Економія при броні: -49,25 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
ДОЛОРІВА ОД капсули №30
Зандра Лайфсайєнсіз
716,24
Економія при броні: -154,97 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 3 хв
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
ДОЛОРІВА ОД капсули №30
Зандра Лайфсайєнсіз
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 31
0.2 км
ДОЛОРІВА ОД капсули №30
Зандра Лайфсайєнсіз
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
ДОЛОРІВА ОД капсули №30
Зандра Лайфсайєнсіз
683,70 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється за 3 хв
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
ДОЛОРІВА ОД капсули №30
Зандра Лайфсайєнсіз
713,50
Економія при броні: -92,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
ДОЛОРІВА ОД капсули №30
Зандра Лайфсайєнсіз
607,27
Економія при броні: -28,58 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
ДОЛОРІВА ОД капсули №30
Зандра Лайфсайєнсіз
699,59
Економія при броні: -120,71 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
ДОЛОРІВА ОД капсули №30
Зандра Лайфсайєнсіз
719,70
Економія при броні: -98,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
ДОЛОРІВА ОД капсули №30
Зандра Лайфсайєнсіз
698,40
Економія при броні: -77,20 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
ДОЛОРІВА ОД капсули №30
Зандра Лайфсайєнсіз
702,29
Економія при броні: -95,09 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
ДОЛОРІВА ОД капсули №30
Зандра Лайфсайєнсіз
615,04
Економія при броні: -53,26 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
ДОЛОРІВА ОД капсули №30
Зандра Лайфсайєнсіз
719,70
Економія при броні: -98,50 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
ДОЛОРІВА ОД капсули №30
Зандра Лайфсайєнсіз
623,98
Економія при броні: -26,47 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
ДОЛОРІВА ОД капсули №30
Зандра Лайфсайєнсіз
635,11
Економія при броні: -37,53 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
ДОЛОРІВА ОД капсули №30
Зандра Лайфсайєнсіз
683,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
0.9 км
ДОЛОРІВА ОД капсули №30
Зандра Лайфсайєнсіз
683,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Замостянська, 12
1.0 км
ДОЛОРІВА ОД капсули №30
Зандра Лайфсайєнсіз
719,70
Економія при броні: -98,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
1.0 км
ДОЛОРІВА ОД капсули №30
Зандра Лайфсайєнсіз
719,70
Економія при броні: -98,50 грн