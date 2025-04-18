Долоріва ОД (Doloriva OD)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 170 аптеках у Харків
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
ДОЛОРІВА ОД капсули №30
Зандра Лайфсайєнсіз
Аптека низьких цін
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Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
ДОЛОРІВА ОД капсули №30
Зандра Лайфсайєнсіз
588,67
Економія при броні: -19,74 грн
Аптека низьких цін
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Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
ДОЛОРІВА ОД капсули №30
Зандра Лайфсайєнсіз
702,27
Економія при броні: -113,23 грн
Перша аптека
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Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
ДОЛОРІВА ОД капсули №30
Зандра Лайфсайєнсіз
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
ДОЛОРІВА ОД капсули №30
Зандра Лайфсайєнсіз
683,70 грн
Аптека 9-1-1
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Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
ДОЛОРІВА ОД капсули №30
Зандра Лайфсайєнсіз
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
ДОЛОРІВА ОД капсули №30
Зандра Лайфсайєнсіз
687,16
Економія при броні: -103,70 грн
Аптека оптових цін
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Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
1.1 км
ДОЛОРІВА ОД капсули №30
Зандра Лайфсайєнсіз
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
ДОЛОРІВА ОД капсули №30
Зандра Лайфсайєнсіз
691,92
Економія при броні: -123,28 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
ДОЛОРІВА ОД капсули №30
Зандра Лайфсайєнсіз
683,70 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
ДОЛОРІВА ОД капсули №30
Зандра Лайфсайєнсіз
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
ДОЛОРІВА ОД капсули №30
Зандра Лайфсайєнсіз
717,30
Економія при броні: -91,60 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
1.8 км
ДОЛОРІВА ОД капсули №30
Зандра Лайфсайєнсіз
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
ДОЛОРІВА ОД капсули №30
Зандра Лайфсайєнсіз
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
ДОЛОРІВА ОД капсули №30
Зандра Лайфсайєнсіз
305,38
Економія при броні: -20,37 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
ДОЛОРІВА ОД капсули №30
Зандра Лайфсайєнсіз
694,44
Економія при броні: -124,43 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Свободи, 8
2.0 км
ДОЛОРІВА ОД капсули №30
Зандра Лайфсайєнсіз
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Сумська, 71
2.2 км
ДОЛОРІВА ОД капсули №30
Зандра Лайфсайєнсіз
612,99
Економія при броні: -22,33 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 82
2.2 км
ДОЛОРІВА ОД капсули №30
Зандра Лайфсайєнсіз
683,70 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, перех. Культури / Данилевського, 7/6
2.3 км
ДОЛОРІВА ОД капсули №30
Зандра Лайфсайєнсіз
683,70 грн