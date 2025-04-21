Долоріва ОД (Doloriva OD)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 135 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
ДОЛОРІВА ОД капсули №30
Зандра Лайфсайєнсіз
683,70 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
ДОЛОРІВА ОД капсули №30
Зандра Лайфсайєнсіз
694,25
Економія при броні: -129,24 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
ДОЛОРІВА ОД капсули №30
Зандра Лайфсайєнсіз
630,00
Економія при броні: -55,80 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
ДОЛОРІВА ОД капсули №30
Зандра Лайфсайєнсіз
718,36
Економія при броні: -35,70 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
ДОЛОРІВА ОД капсули №30
Зандра Лайфсайєнсіз
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
ДОЛОРІВА ОД капсули №30
Зандра Лайфсайєнсіз
626,73
Економія при броні: -61,53 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
ДОЛОРІВА ОД капсули №30
Зандра Лайфсайєнсіз
681,86
Економія при броні: -75,72 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
ДОЛОРІВА ОД капсули №30
Зандра Лайфсайєнсіз
709,12
Економія при броні: -102,98 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
ДОЛОРІВА ОД капсули №30
Зандра Лайфсайєнсіз
683,70 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
ДОЛОРІВА ОД капсули №30
Зандра Лайфсайєнсіз
631,92
Економія при броні: -25,65 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
ДОЛОРІВА ОД капсули №30
Зандра Лайфсайєнсіз
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
ДОЛОРІВА ОД капсули №30
Зандра Лайфсайєнсіз
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
ДОЛОРІВА ОД капсули №30
Зандра Лайфсайєнсіз
706,69
Економія при броні: -137,17 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
ДОЛОРІВА ОД капсули №30
Зандра Лайфсайєнсіз
703,50
Економія при броні: -94,60 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
ДОЛОРІВА ОД капсули №30
Зандра Лайфсайєнсіз
705,89
Економія при броні: -136,37 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
ДОЛОРІВА ОД капсули №30
Зандра Лайфсайєнсіз
602,50
Економія при броні: -32,98 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
ДОЛОРІВА ОД капсули №30
Зандра Лайфсайєнсіз
683,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
ДОЛОРІВА ОД капсули №30
Зандра Лайфсайєнсіз
633,71
Економія при броні: -40,13 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
ДОЛОРІВА ОД капсули №30
Зандра Лайфсайєнсіз
630,00
Економія при броні: -61,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 22
1.6 км
ДОЛОРІВА ОД капсули №30
Зандра Лайфсайєнсіз
358,90
Економія при броні: -54,45 грн