Лаклін (Laclean)
Лаклін інструкція із застосування
Склад
1 саше містить лактитолу моногідрату — 10 г.
Характеристика
єдиною складовою добавки дієтичної Лаклін є лактитол. Лактитол належить до неперетравлюваних низькокалорійних дисахаридів. У товстій кишці лактитол розщеплюється під дією мікрофлори на низькомолекулярні органічні кислоти. Це веде до підвищення осмотичного тиску в товстій кишці, збільшення обсягу калових мас, їхнього розм’якшення, полегшення дефекації і відновлення фізіологічного ритму травлення.
У більшості випадків послаблювальний ефект лактитолу настає протягом 24 год після вживання.
Крім того, лактитол стимулює зростання ацидофільних бактерій, в той час як зростання умовно-патогенних клостридій і кишкової палички може пригнічуватися. Це сприяє відновленню балансу кишкової мікрофлори.
У пацієнтів з печінковою енцефалопатією, прекомою або печінковою комою лактитол сприяє переходу (міграції) аміаку з крові у товсту кишку (завдяки зниженню рН, підвищенню осмотичного тиску у просвіті кишечнику), стимулює утилізацію аміаку бактеріями, видалення з товстої кишки затриманих іонів амонію та інших азотовмісних токсичних речовин.
Лаклін рекомендується в якості добавки дієтичної до раціону харчування як додаткове джерело лактитолу з метою:
– усунення закрепів;
– підготовки до медичних процедур і операцій;
– фізіологічного розм’якшення випорожнень і полегшення дефекації при геморої і після операцій на товстій кишці і аноректальній зоні;
– сприяння зниженню рівня аміаку.
Рекомендації з вживання
вживати під час їди, змішуючи з різними напоями (вода, чай, кава, соки та ін.) або рідкими стравами.
При закрепах і станах, які потребують полегшення дефекації. Вживати одноразово всю добову дозу в один і той самий час доби:
• діти віком 1–6 років — 2,5–5 г (0,5–1 чайна ложка порошку) на добу;
• діти віком 6–12 років — 5–10 г (1–2 чайних ложки порошку) на добу;
• діти віком 12–16 років — 10–20 г (2–4 чайних ложки порошку) на добу;
• дорослі — 20 г (4 чайних ложки порошку) на добу.
Вживання добавки дієтичної Лаклін може викликати випорожнення кишечнику 1 раз на добу; після настання стабільного проносного ефекту протягом декількох днів дозу можна знизити.
У ряді випадків для отримання необхідного ефекту достатньою буває половина рекомендованої добової дози.
Вживання дітьми добавки дієтичної Лаклін слід проводити тільки під наглядом лікаря.
На підставі рекомендації лікаря допустиме використання добавки дієтичної Лаклін у період вагітності і грудного вигодовування.
Лактитол має низьку калорійність, не впливає на рівень глюкози в крові. Тому добавка дієтична Лаклін може використовуватися при цукровому діабеті.
Для регуляції дефекації з метою проходження медичних процедур. Розвести в 1 л води вміст 2 саше (усього 20 г лактитолу) і вжити весь обсяг приготовленої суспензії в 3 прийоми (о 12:00, 15:00 та 18:00) напередодні проведення процедури.
Для зниження рівня аміаку у дорослих. Дозу слід підібирати індивідуально, залежно від лабораторних показників та індивідуальної реакції на лактитол.
Початкова добова доза зазвичай становить 0,5–0,7 г лактитолу на 1 кг маси тіла. Її розділяють на 3 рази під час прийому їжі з метою досягнення двох «м’яких» актів дефекації на добу.
Застереження. Добавку дієтичну не слід застосовувати як заміну повноцінного раціону харчування.
Не перевищувати рекомендовану добову дозу!
Ознакою передозування є діарея, в окремих випадках — блювання. Ці явища усуваються зниженням разової дози при приготуванні суспензії або припиненням вживання.
На початку використання можливе відчуття дискомфорту в животі, метеоризм. Ці явища, як правило, зникають при продовженні вживання, у міру звикання до лактитолу.
При одночасному вживанні добавки дієтичної Лаклін з кишково-розчинними препаратами рН-залежного вивільнення слід враховувати, що лактитол знижує рН вмісту кишечнику.
Не рекомендується використовувати добавку дієтичну Лаклін протягом 2 год після прийому інших лікарських засобів.
Вживання добавки дієтичної Лаклін потребує підвищення споживання рідини — до 2 л/добу.
У рідкісних випадках можлива затримка проносного ефекту, коли дія відмічатиметься на 2-гу–3-тю добу.
Протипоказання
індивідуальна непереносимість лактитолу, галактоземія, непрохідність кишечнику, підозра на органічні ушкодження ШКТ, абдомінальний біль, ректальні кровотечі нез’ясованої природи.
Умови зберігання
в оригінальній упаковці в сухому, захищеному від світла і недоступному для дітей місці при температурі від 5 до 25 °С та відносній вологості повітря не вище 75%.