вживати під час їди, змішуючи з різними напоями (вода, чай, кава, соки та ін.) або рідкими стравами.

При закрепах і станах, які потребують полегшення дефекації. Вживати одноразово всю добову дозу в один і той самий час доби:

• діти віком 1–6 років — 2,5–5 г (0,5–1 чайна ложка порошку) на добу;

• діти віком 6–12 років — 5–10 г (1–2 чайних ложки порошку) на добу;

• діти віком 12–16 років — 10–20 г (2–4 чайних ложки порошку) на добу;

• дорослі — 20 г (4 чайних ложки порошку) на добу.

Вживання добавки дієтичної Лаклін може викликати випорожнення кишечнику 1 раз на добу; після настання стабільного проносного ефекту протягом декількох днів дозу можна знизити.

У ряді випадків для отримання необхідного ефекту достатньою буває половина рекомендованої добової дози.

Вживання дітьми добавки дієтичної Лаклін слід проводити тільки під наглядом лікаря.

На підставі рекомендації лікаря допустиме використання добавки дієтичної Лаклін у період вагітності і грудного вигодовування.

Лактитол має низьку калорійність, не впливає на рівень глюкози в крові. Тому добавка дієтична Лаклін може використовуватися при цукровому діабеті.

Для регуляції дефекації з метою проходження медичних процедур. Розвести в 1 л води вміст 2 саше (усього 20 г лактитолу) і вжити весь обсяг приготовленої суспензії в 3 прийоми (о 12:00, 15:00 та 18:00) напередодні проведення процедури.

Для зниження рівня аміаку у дорослих. Дозу слід підібирати індивідуально, залежно від лабораторних показників та індивідуальної реакції на лактитол.

Початкова добова доза зазвичай становить 0,5–0,7 г лактитолу на 1 кг маси тіла. Її розділяють на 3 рази під час прийому їжі з метою досягнення двох «м’яких» актів дефекації на добу.

Застереження. Добавку дієтичну не слід застосовувати як заміну повноцінного раціону харчування.

Не перевищувати рекомендовану добову дозу!

Ознакою передозування є діарея, в окремих випадках — блювання. Ці явища усуваються зниженням разової дози при приготуванні суспензії або припиненням вживання.

На початку використання можливе відчуття дискомфорту в животі, метеоризм. Ці явища, як правило, зникають при продовженні вживання, у міру звикання до лактитолу.

При одночасному вживанні добавки дієтичної Лаклін з кишково-розчинними препаратами рН-залежного вивільнення слід враховувати, що лактитол знижує рН вмісту кишечнику.

Не рекомендується використовувати добавку дієтичну Лаклін протягом 2 год після прийому інших лікарських засобів.

Вживання добавки дієтичної Лаклін потребує підвищення споживання рідини — до 2 л/добу.

У рідкісних випадках можлива затримка проносного ефекту, коли дія відмічатиметься на 2-гу–3-тю добу.