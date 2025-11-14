Київ
Лаклін (Laclean)

Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 119 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Лаклін порошок для оральної суспензії саше №10
Омніфарма
348,41
Економія при броні: -18,06 грн
330,35 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Лаклін порошок для оральної суспензії саше №10
Омніфарма
353,48
Економія при броні: -23,36 грн
330,12 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Лаклін порошок для оральної суспензії саше №10
Омніфарма
332,10
Економія при броні: -58,90 грн
273,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
Лаклін порошок для оральної суспензії саше №10
Омніфарма
320,70 грн
Нє болєй
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Лаклін порошок для оральної суспензії саше №10
Омніфарма
344,83
Економія при броні: -14,40 грн
330,43 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Лаклін порошок для оральної суспензії саше №10
Омніфарма
205,84
Економія при броні: -7,94 грн
197,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Лаклін порошок для оральної суспензії саше №10
Омніфарма
320,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Лаклін порошок для оральної суспензії саше №10
Омніфарма
346,78
Економія при броні: -16,66 грн
330,12 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Лаклін порошок для оральної суспензії саше №10
Омніфарма
345,69
Економія при броні: -15,60 грн
330,09 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Лаклін порошок для оральної суспензії саше №10
Омніфарма
207,28
Економія при броні: -9,37 грн
197,90 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
3.8 км
Лаклін порошок для оральної суспензії саше №10
Омніфарма
350,36
Економія при броні: -19,86 грн
330,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
3.8 км
Лаклін порошок для оральної суспензії саше №10
Омніфарма
340,92
Економія при броні: -23,06 грн
317,86 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 2-Б
4.2 км
Лаклін порошок для оральної суспензії саше №10
Омніфарма
350,35
Економія при броні: -82,21 грн
268,14 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
4.3 км
Лаклін порошок для оральної суспензії саше №10
Омніфарма
300,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
4.3 км
Лаклін порошок для оральної суспензії саше №10
Омніфарма
351,36
Економія при броні: -87,34 грн
264,02 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, пров. Парусний, 18-Б
4.3 км
Лаклін порошок для оральної суспензії саше №10
Омніфарма
320,70 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, пров. Парусний, 18-Л
4.4 км
Лаклін порошок для оральної суспензії саше №10
Омніфарма
348,88
Економія при броні: -26,32 грн
322,56 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 123/2
4.4 км
Лаклін порошок для оральної суспензії саше №10
Омніфарма
349,40
Економія при броні: -81,26 грн
268,14 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, пров. Штурманський, 7
4.4 км
Лаклін порошок для оральної суспензії саше №10
Омніфарма
281,34 грн
Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, пров. Парусний, 7
4.4 км
Лаклін порошок для оральної суспензії саше №10
Омніфарма
320,70 грн
