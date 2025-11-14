Київ
Лаклін (Laclean)

Харків (адресу не вказано)
Доступно в 57 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Лаклін порошок для оральної суспензії саше №10
Омніфарма
343,66
Економія при броні: -12,55 грн
331,11 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Лаклін порошок для оральної суспензії саше №10
Омніфарма
320,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Лаклін порошок для оральної суспензії саше №10
Омніфарма
320,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Лаклін порошок для оральної суспензії саше №10
Омніфарма
354,24
Економія при броні: -24,12 грн
330,12 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Лаклін порошок для оральної суспензії саше №10
Омніфарма
353,51
Економія при броні: -23,51 грн
330,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Лаклін порошок для оральної суспензії саше №10
Омніфарма
352,29
Економія при броні: -22,15 грн
330,14 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Лаклін порошок для оральної суспензії саше №10
Омніфарма
320,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
Лаклін порошок для оральної суспензії саше №10
Омніфарма
348,18
Економія при броні: -16,61 грн
331,57 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 71
2.2 км
Лаклін порошок для оральної суспензії саше №10
Омніфарма
345,26
Економія при броні: -15,68 грн
329,58 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Данилевського, 18
2.5 км
Лаклін порошок для оральної суспензії саше №10
Омніфарма
332,00
Економія при броні: -58,80 грн
273,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
3.0 км
Лаклін порошок для оральної суспензії саше №10
Омніфарма
320,70 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Космічна, 23
3.3 км
Лаклін порошок для оральної суспензії саше №10
Омніфарма
174,18
Економія при броні: -7,67 грн
166,50 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 23
3.6 км
Лаклін порошок для оральної суспензії саше №10
Омніфарма
283,34
Економія при броні: -16,46 грн
266,88 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Отакара Яроша, 21
4.4 км
Лаклін порошок для оральної суспензії саше №10
Омніфарма
297,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Харків, пров. Расторгуївський, 2
4.5 км
Лаклін порошок для оральної суспензії саше №10
Омніфарма
320,70 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153
4.8 км
Лаклін порошок для оральної суспензії саше №10
Омніфарма
320,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
4.8 км
Лаклін порошок для оральної суспензії саше №10
Омніфарма
354,67
Економія при броні: -24,96 грн
329,71 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
4.8 км
Лаклін порошок для оральної суспензії саше №10
Омніфарма
320,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 155
4.9 км
Лаклін порошок для оральної суспензії саше №10
Омніфарма
320,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Ювілейний, 32-Б
5.1 км
Лаклін порошок для оральної суспензії саше №10
Омніфарма
320,70 грн
