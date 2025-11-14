Київ
Про товар
Ціни
Лаклін (Laclean)
Лаклін (Laclean)
Харків
(адресу не вказано)
Змінити
Шукати на карті
Сортування:
За відстанню
Фільтр
Доступно в 57 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Лаклін порошок для оральної суспензії саше №10
Омніфарма
343,66
Економія при броні:
-12,55 грн
331,11
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Лаклін порошок для оральної суспензії саше №10
Омніфарма
320,70
грн
Забрати 18.11 після 16:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Лаклін порошок для оральної суспензії саше №10
Омніфарма
320,70
грн
Забрати 18.11 після 16:00
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Лаклін порошок для оральної суспензії саше №10
Омніфарма
354,24
Економія при броні:
-24,12 грн
330,12
грн
Забронювати
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Лаклін порошок для оральної суспензії саше №10
Омніфарма
353,51
Економія при броні:
-23,51 грн
330,00
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Лаклін порошок для оральної суспензії саше №10
Омніфарма
352,29
Економія при броні:
-22,15 грн
330,14
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Лаклін порошок для оральної суспензії саше №10
Омніфарма
320,70
грн
Забрати 18.11 після 16:00
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
Лаклін порошок для оральної суспензії саше №10
Омніфарма
348,18
Економія при броні:
-16,61 грн
331,57
грн
Забронювати
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 71
2.2 км
Лаклін порошок для оральної суспензії саше №10
Омніфарма
345,26
Економія при броні:
-15,68 грн
329,58
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Данилевського, 18
2.5 км
Лаклін порошок для оральної суспензії саше №10
Омніфарма
332,00
Економія при броні:
-58,80 грн
273,20
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
3.0 км
Лаклін порошок для оральної суспензії саше №10
Омніфарма
320,70
грн
Забрати 18.11 після 15:00
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Космічна, 23
3.3 км
Лаклін порошок для оральної суспензії саше №10
Омніфарма
174,18
Економія при броні:
-7,67 грн
166,50
грн
Забронювати
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 23
3.6 км
Лаклін порошок для оральної суспензії саше №10
Омніфарма
283,34
Економія при броні:
-16,46 грн
266,88
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Отакара Яроша, 21
4.4 км
Лаклін порошок для оральної суспензії саше №10
Омніфарма
297,50
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Харків, пров. Расторгуївський, 2
4.5 км
Лаклін порошок для оральної суспензії саше №10
Омніфарма
320,70
грн
Забрати 18.11 після 15:00
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153
4.8 км
Лаклін порошок для оральної суспензії саше №10
Омніфарма
320,70
грн
Забрати 18.11 після 15:00
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
4.8 км
Лаклін порошок для оральної суспензії саше №10
Омніфарма
354,67
Економія при броні:
-24,96 грн
329,71
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
4.8 км
Лаклін порошок для оральної суспензії саше №10
Омніфарма
320,70
грн
Забрати 18.11 після 17:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 155
4.9 км
Лаклін порошок для оральної суспензії саше №10
Омніфарма
320,70
грн
Забрати 18.11 після 15:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Ювілейний, 32-Б
5.1 км
Лаклін порошок для оральної суспензії саше №10
Омніфарма
320,70
грн
Забрати 18.11 після 14:00
Показати більше
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню