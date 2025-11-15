Київ
Доступно в 118 аптеках у Львів
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 59
0.3 км
Лаклін порошок для оральної суспензії саше №10
Омніфарма
320,70
грн
Забрати 18.11 після 15:00
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Лаклін порошок для оральної суспензії саше №10
Омніфарма
317,62
Економія при броні:
-20,76 грн
296,86
грн
Забронювати
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Лаклін порошок для оральної суспензії саше №10
Омніфарма
320,70
грн
Забрати 19.11 після 12:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Лаклін порошок для оральної суспензії саше №10
Омніфарма
320,70
грн
Забрати 19.11 після 12:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Лаклін порошок для оральної суспензії саше №10
Омніфарма
320,70
грн
Забрати 19.11 після 12:00
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Лаклін порошок для оральної суспензії саше №10
Омніфарма
353,41
Економія при броні:
-58,62 грн
294,79
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Лаклін порошок для оральної суспензії саше №10
Омніфарма
350,16
Економія при броні:
-55,29 грн
294,87
грн
Забронювати
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Лаклін порошок для оральної суспензії саше №10
Омніфарма
166,00
Економія при броні:
-32,55 грн
133,45
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Лаклін порошок для оральної суспензії саше №10
Омніфарма
320,70
грн
Забрати 18.11 після 15:00
Подорожник
Відчинено
Цілодобово
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Лаклін порошок для оральної суспензії саше №10
Омніфарма
332,10
Економія при броні:
-65,20 грн
266,90
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.9 км
Лаклін порошок для оральної суспензії саше №10
Омніфарма
320,70
грн
Забрати 19.11 після 12:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Лаклін порошок для оральної суспензії саше №10
Омніфарма
320,70
грн
Забрати 19.11 після 12:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
Лаклін порошок для оральної суспензії саше №10
Омніфарма
320,70
грн
Забрати 18.11 після 14:00
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Лаклін порошок для оральної суспензії саше №10
Омніфарма
342,27
Економія при броні:
-47,26 грн
295,01
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, пл. Кропивницького, 10
1.0 км
Лаклін порошок для оральної суспензії саше №10
Омніфарма
320,70
грн
Забрати 19.11 після 12:00
Подорожник
Відчинено
Цілодобово
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
1.0 км
Лаклін порошок для оральної суспензії саше №10
Омніфарма
320,70
грн
Забрати 18.11 після 15:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
Лаклін порошок для оральної суспензії саше №10
Омніфарма
320,70
грн
Забрати 18.11 після 15:00
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Князя Романа, 26
1.1 км
Лаклін порошок для оральної суспензії саше №10
Омніфарма
329,81
Економія при броні:
-61,52 грн
268,29
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Цілодобово
Львів, пл. Соборна, 17
1.1 км
Лаклін порошок для оральної суспензії саше №10
Омніфарма
332,10
Економія при броні:
-65,20 грн
266,90
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Цілодобово
Львів, вул. Сербська, 13
1.2 км
Лаклін порошок для оральної суспензії саше №10
Омніфарма
320,70
грн
Забрати 18.11 після 16:00
