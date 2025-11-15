Київ
Лаклін (Laclean)

Львів (адресу не вказано)
Шукати на карті
Доступно в 118 аптеках у Львів
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 59
0.3 км
Лаклін порошок для оральної суспензії саше №10
Омніфарма
320,70 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Лаклін порошок для оральної суспензії саше №10
Омніфарма
317,62
Економія при броні: -20,76 грн
296,86 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Лаклін порошок для оральної суспензії саше №10
Омніфарма
320,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Лаклін порошок для оральної суспензії саше №10
Омніфарма
320,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Лаклін порошок для оральної суспензії саше №10
Омніфарма
320,70 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Лаклін порошок для оральної суспензії саше №10
Омніфарма
353,41
Економія при броні: -58,62 грн
294,79 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Лаклін порошок для оральної суспензії саше №10
Омніфарма
350,16
Економія при броні: -55,29 грн
294,87 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Лаклін порошок для оральної суспензії саше №10
Омніфарма
166,00
Економія при броні: -32,55 грн
133,45 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Лаклін порошок для оральної суспензії саше №10
Омніфарма
320,70 грн
Подорожник
Відчинено
Цілодобово
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Лаклін порошок для оральної суспензії саше №10
Омніфарма
332,10
Економія при броні: -65,20 грн
266,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.9 км
Лаклін порошок для оральної суспензії саше №10
Омніфарма
320,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Лаклін порошок для оральної суспензії саше №10
Омніфарма
320,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
Лаклін порошок для оральної суспензії саше №10
Омніфарма
320,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Лаклін порошок для оральної суспензії саше №10
Омніфарма
342,27
Економія при броні: -47,26 грн
295,01 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, пл. Кропивницького, 10
1.0 км
Лаклін порошок для оральної суспензії саше №10
Омніфарма
320,70 грн
Подорожник
Відчинено
Цілодобово
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
1.0 км
Лаклін порошок для оральної суспензії саше №10
Омніфарма
320,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
Лаклін порошок для оральної суспензії саше №10
Омніфарма
320,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Князя Романа, 26
1.1 км
Лаклін порошок для оральної суспензії саше №10
Омніфарма
329,81
Економія при броні: -61,52 грн
268,29 грн
Подорожник
Відчинено
Цілодобово
Львів, пл. Соборна, 17
1.1 км
Лаклін порошок для оральної суспензії саше №10
Омніфарма
332,10
Економія при броні: -65,20 грн
266,90 грн
Подорожник
Відчинено
Цілодобово
Львів, вул. Сербська, 13
1.2 км
Лаклін порошок для оральної суспензії саше №10
Омніфарма
320,70 грн
