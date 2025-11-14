Київ
Про товар
Ціни
Лаклін (Laclean)
Лаклін (Laclean)
Київ
(адресу не вказано)
Змінити
Шукати на карті
Сортування:
За відстанню
Фільтр
Доступно в 228 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Лаклін порошок для оральної суспензії саше №10
Омніфарма
297,50
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Лаклін порошок для оральної суспензії саше №10
Омніфарма
346,05
Економія при броні:
-15,71 грн
330,34
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Лаклін порошок для оральної суспензії саше №10
Омніфарма
352,75
Економія при броні:
-23,04 грн
329,71
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Лаклін порошок для оральної суспензії саше №10
Омніфарма
349,70
Економія при броні:
-81,82 грн
267,88
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Лаклін порошок для оральної суспензії саше №10
Омніфарма
347,98
Економія при броні:
-80,10 грн
267,88
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Лаклін порошок для оральної суспензії саше №10
Омніфарма
332,10
Економія при броні:
-65,20 грн
266,90
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Лаклін порошок для оральної суспензії саше №10
Омніфарма
345,29
Економія при броні:
-14,87 грн
330,42
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
Лаклін порошок для оральної суспензії саше №10
Омніфарма
278,34
Економія при броні:
-16,67 грн
261,67
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
1.9 км
Лаклін порошок для оральної суспензії саше №10
Омніфарма
352,15
Економія при броні:
-20,16 грн
331,99
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Нижній Вал, 23
1.9 км
Лаклін порошок для оральної суспензії саше №10
Омніфарма
111,43
Економія при броні:
-6,22 грн
105,21
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мазепи Івана, 3
1.9 км
Лаклін порошок для оральної суспензії саше №10
Омніфарма
297,50
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Саксаганського, 117
2.0 км
Лаклін порошок для оральної суспензії саше №10
Омніфарма
341,45
Економія при броні:
-11,10 грн
330,35
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Костянтинівська, 25
2.1 км
Лаклін порошок для оральної суспензії саше №10
Омніфарма
351,85
Економія при броні:
-21,56 грн
330,29
грн
Забронювати
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 2
2.1 км
Лаклін порошок для оральної суспензії саше №10
Омніфарма
349,53
Економія при броні:
-19,90 грн
329,63
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
2.2 км
Лаклін порошок для оральної суспензії саше №10
Омніфарма
346,55
Економія при броні:
-78,09 грн
268,46
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гусовського, 8/10
2.3 км
Лаклін порошок для оральної суспензії саше №10
Омніфарма
353,18
Економія при броні:
-21,99 грн
331,19
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Велика Васильківська / Ділова, 84/20
2.4 км
Лаклін порошок для оральної суспензії саше №10
Омніфарма
332,10
Економія при броні:
-65,20 грн
266,90
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 58-А
2.4 км
Лаклін порошок для оральної суспензії саше №10
Омніфарма
328,73
Економія при броні:
-11,34 грн
317,39
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2
2.6 км
Лаклін порошок для оральної суспензії саше №10
Омніфарма
223,45
Економія при броні:
-13,02 грн
210,42
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Вокзальна, 2
2.6 км
Лаклін порошок для оральної суспензії саше №10
Омніфарма
297,50
грн
Забронювати
Показати більше
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню