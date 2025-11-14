Київ
Про товар
Ціни
Лаклін (Laclean)
Лаклін (Laclean)
Чернігів
(адресу не вказано)
Змінити
Шукати на карті
Сортування:
За відстанню
Фільтр
Доступно в 42 аптеках у Чернігів
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Лаклін порошок для оральної суспензії саше №10
Омніфарма
165,90
Економія при броні:
-29,30 грн
136,60
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Лаклін порошок для оральної суспензії саше №10
Омніфарма
297,50
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Лаклін порошок для оральної суспензії саше №10
Омніфарма
354,51
Економія при броні:
-22,61 грн
331,90
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Лаклін порошок для оральної суспензії саше №10
Омніфарма
354,27
Економія при броні:
-24,25 грн
330,02
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Лаклін порошок для оральної суспензії саше №10
Омніфарма
332,10
Економія при броні:
-58,90 грн
273,20
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Лаклін порошок для оральної суспензії саше №10
Омніфарма
344,53
Економія при броні:
-14,81 грн
329,72
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Лаклін порошок для оральної суспензії саше №10
Омніфарма
347,21
Економія при броні:
-17,52 грн
329,69
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Лаклін порошок для оральної суспензії саше №10
Омніфарма
332,91
Економія при броні:
-15,90 грн
317,01
грн
Забронювати
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Лаклін порошок для оральної суспензії саше №10
Омніфарма
283,45
Економія при броні:
-18,38 грн
265,07
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 89
0.8 км
Лаклін порошок для оральної суспензії саше №10
Омніфарма
271,41
Економія при броні:
-17,48 грн
253,93
грн
Забронювати
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 15-А
0.9 км
Лаклін порошок для оральної суспензії саше №10
Омніфарма
344,99
Економія при броні:
-15,23 грн
329,76
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 89
1.0 км
Лаклін порошок для оральної суспензії саше №10
Омніфарма
281,34
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 54
1.1 км
Лаклін порошок для оральної суспензії саше №10
Омніфарма
343,37
Економія при броні:
-13,46 грн
329,91
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Преображенська, 2
1.3 км
Лаклін порошок для оральної суспензії саше №10
Омніфарма
297,50
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Перемоги, 18
1.6 км
Лаклін порошок для оральної суспензії саше №10
Омніфарма
343,96
Економія при броні:
-69,14 грн
274,82
грн
Забронювати
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 14
1.6 км
Лаклін порошок для оральної суспензії саше №10
Омніфарма
332,10
Економія при броні:
-58,90 грн
273,20
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, вул. Шевченка, 22
1.6 км
Лаклін порошок для оральної суспензії саше №10
Омніфарма
354,54
Економія при броні:
-24,38 грн
330,16
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 10
1.7 км
Лаклін порошок для оральної суспензії саше №10
Омніфарма
281,34
грн
Забронювати
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 13
1.7 км
Лаклін порошок для оральної суспензії саше №10
Омніфарма
345,95
Економія при броні:
-71,13 грн
274,82
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Льотна, 19
2.4 км
Лаклін порошок для оральної суспензії саше №10
Омніфарма
297,50
грн
Забронювати
Показати більше
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню