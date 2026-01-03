Київ
Лаклін (Laclean)

Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 98 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Лаклін порошок для оральної суспензії саше №10
Омніфарма
320,70 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Лаклін порошок для оральної суспензії саше №10
Омніфарма
351,79
Економія при броні: -21,30 грн
330,49 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Лаклін порошок для оральної суспензії саше №10
Омніфарма
287,02 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Лаклін порошок для оральної суспензії саше №10
Омніфарма
281,06
Економія при броні: -17,18 грн
263,87 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Лаклін порошок для оральної суспензії саше №10
Омніфарма
353,88
Економія при броні: -23,72 грн
330,16 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Лаклін порошок для оральної суспензії саше №10
Омніфарма
320,70 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Лаклін порошок для оральної суспензії саше №10
Омніфарма
352,85
Економія при броні: -23,15 грн
329,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Лаклін порошок для оральної суспензії саше №10
Омніфарма
352,35
Економія при броні: -22,37 грн
329,98 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Лаклін порошок для оральної суспензії саше №10
Омніфарма
320,70 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Лаклін порошок для оральної суспензії саше №10
Омніфарма
351,03
Економія при броні: -21,43 грн
329,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Лаклін порошок для оральної суспензії саше №10
Омніфарма
240,75
Економія при броні: -9,86 грн
230,89 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Лаклін порошок для оральної суспензії саше №10
Омніфарма
320,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Лаклін порошок для оральної суспензії саше №10
Омніфарма
343,07
Економія при броні: -12,73 грн
330,34 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 22
1.6 км
Лаклін порошок для оральної суспензії саше №10
Омніфарма
320,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 47
1.7 км
Лаклін порошок для оральної суспензії саше №10
Омніфарма
350,46
Економія при броні: -21,78 грн
328,68 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 38
1.8 км
Лаклін порошок для оральної суспензії саше №10
Омніфарма
310,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Центральний, 24
2.1 км
Лаклін порошок для оральної суспензії саше №10
Омніфарма
320,70 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Центральний, 24
2.2 км
Лаклін порошок для оральної суспензії саше №10
Омніфарма
341,54
Економія при броні: -11,31 грн
330,23 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Гурова Вадима, 31-В
2.2 км
Лаклін порошок для оральної суспензії саше №10
Омніфарма
345,56
Економія при броні: -21,54 грн
324,02 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 63
2.4 км
Лаклін порошок для оральної суспензії саше №10
Омніфарма
272,94
Економія при броні: -19,01 грн
253,93 грн
