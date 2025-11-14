Київ
Лаклін (Laclean)
Лаклін (Laclean)
Вінниця
(адресу не вказано)
Доступно в 85 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Лаклін порошок для оральної суспензії саше №10
Омніфарма
348,61
Економія при броні:
-80,74 грн
267,87
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 16 хв
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Лаклін порошок для оральної суспензії саше №10
Омніфарма
331,10
Економія при броні:
-64,20 грн
266,90
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Лаклін порошок для оральної суспензії саше №10
Омніфарма
205,58
Економія при броні:
-7,68 грн
197,90
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Лаклін порошок для оральної суспензії саше №10
Омніфарма
332,10
Економія при броні:
-65,20 грн
266,90
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 16 хв
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Лаклін порошок для оральної суспензії саше №10
Омніфарма
300,96
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Лаклін порошок для оральної суспензії саше №10
Омніфарма
320,70
грн
Забрати 18.11 після 15:00
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється за 16 хв
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Лаклін порошок для оральної суспензії саше №10
Омніфарма
320,70
грн
Забрати 19.11 після 12:00
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Лаклін порошок для оральної суспензії саше №10
Омніфарма
348,27
Економія при броні:
-80,40 грн
267,87
грн
Забронювати
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Лаклін порошок для оральної суспензії саше №10
Омніфарма
352,25
Економія при броні:
-84,38 грн
267,87
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
Лаклін порошок для оральної суспензії саше №10
Омніфарма
297,50
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Захисників Неба, 19/48
0.3 км
Лаклін порошок для оральної суспензії саше №10
Омніфарма
320,70
грн
Забрати 19.11 після 12:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Лаклін порошок для оральної суспензії саше №10
Омніфарма
332,00
Економія при броні:
-65,10 грн
266,90
грн
Забронювати
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Лаклін порошок для оральної суспензії саше №10
Омніфарма
347,28
Економія при броні:
-79,41 грн
267,87
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Лаклін порошок для оральної суспензії саше №10
Омніфарма
354,17
Економія при броні:
-86,30 грн
267,87
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Лаклін порошок для оральної суспензії саше №10
Омніфарма
332,10
Економія при броні:
-65,20 грн
266,90
грн
Забронювати
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Лаклін порошок для оральної суспензії саше №10
Омніфарма
347,64
Економія при броні:
-79,74 грн
267,90
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Лаклін порошок для оральної суспензії саше №10
Омніфарма
341,91
Економія при броні:
-74,01 грн
267,90
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Лаклін порошок для оральної суспензії саше №10
Омніфарма
320,70
грн
Забрати 19.11 після 12:00
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 16 хв
Вінниця, вул. Замостянська, 14
0.9 км
Лаклін порошок для оральної суспензії саше №10
Омніфарма
297,50
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
0.9 км
Лаклін порошок для оральної суспензії саше №10
Омніфарма
166,00
Економія при броні:
-32,55 грн
133,45
грн
Забронювати
