Лаклін (Laclean)

Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 85 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Лаклін порошок для оральної суспензії саше №10
Омніфарма
348,61
Економія при броні: -80,74 грн
267,87 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 16 хв
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Лаклін порошок для оральної суспензії саше №10
Омніфарма
331,10
Економія при броні: -64,20 грн
266,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Лаклін порошок для оральної суспензії саше №10
Омніфарма
205,58
Економія при броні: -7,68 грн
197,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Лаклін порошок для оральної суспензії саше №10
Омніфарма
332,10
Економія при броні: -65,20 грн
266,90 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 16 хв
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Лаклін порошок для оральної суспензії саше №10
Омніфарма
300,96 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Лаклін порошок для оральної суспензії саше №10
Омніфарма
320,70 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється за 16 хв
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Лаклін порошок для оральної суспензії саше №10
Омніфарма
320,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Лаклін порошок для оральної суспензії саше №10
Омніфарма
348,27
Економія при броні: -80,40 грн
267,87 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Лаклін порошок для оральної суспензії саше №10
Омніфарма
352,25
Економія при броні: -84,38 грн
267,87 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
Лаклін порошок для оральної суспензії саше №10
Омніфарма
297,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Захисників Неба, 19/48
0.3 км
Лаклін порошок для оральної суспензії саше №10
Омніфарма
320,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Лаклін порошок для оральної суспензії саше №10
Омніфарма
332,00
Економія при броні: -65,10 грн
266,90 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Лаклін порошок для оральної суспензії саше №10
Омніфарма
347,28
Економія при броні: -79,41 грн
267,87 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Лаклін порошок для оральної суспензії саше №10
Омніфарма
354,17
Економія при броні: -86,30 грн
267,87 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Лаклін порошок для оральної суспензії саше №10
Омніфарма
332,10
Економія при броні: -65,20 грн
266,90 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Лаклін порошок для оральної суспензії саше №10
Омніфарма
347,64
Економія при броні: -79,74 грн
267,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Лаклін порошок для оральної суспензії саше №10
Омніфарма
341,91
Економія при броні: -74,01 грн
267,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Лаклін порошок для оральної суспензії саше №10
Омніфарма
320,70 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 16 хв
Вінниця, вул. Замостянська, 14
0.9 км
Лаклін порошок для оральної суспензії саше №10
Омніфарма
297,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
0.9 км
Лаклін порошок для оральної суспензії саше №10
Омніфарма
166,00
Економія при броні: -32,55 грн
133,45 грн
