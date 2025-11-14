Київ
Лаклін (Laclean)

Лаклін (Laclean)

Миколаїв (адресу не вказано)
Шукати на карті
Доступно в 58 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Лаклін порошок для оральної суспензії саше №10
Омніфарма
168,30
Економія при броні: -7,42 грн
160,88 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Лаклін порошок для оральної суспензії саше №10
Омніфарма
265,84
Економія при броні: -47,28 грн
218,56 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Лаклін порошок для оральної суспензії саше №10
Омніфарма
320,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Лаклін порошок для оральної суспензії саше №10
Омніфарма
237,62
Економія при броні: -10,56 грн
227,06 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Лаклін порошок для оральної суспензії саше №10
Омніфарма
342,31
Економія при броні: -53,54 грн
288,77 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Лаклін порошок для оральної суспензії саше №10
Омніфарма
320,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Лаклін порошок для оральної суспензії саше №10
Омніфарма
320,70 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Лаклін порошок для оральної суспензії саше №10
Омніфарма
303,46
Економія при броні: -10,52 грн
292,94 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Лаклін порошок для оральної суспензії саше №10
Омніфарма
290,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Лаклін порошок для оральної суспензії саше №10
Омніфарма
349,30
Економія при броні: -19,42 грн
329,88 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Лаклін порошок для оральної суспензії саше №10
Омніфарма
354,04
Економія при броні: -23,83 грн
330,21 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 65
3.5 км
Лаклін порошок для оральної суспензії саше №10
Омніфарма
320,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 2-Б
3.6 км
Лаклін порошок для оральної суспензії саше №10
Омніфарма
320,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 31/6
3.6 км
Лаклін порошок для оральної суспензії саше №10
Омніфарма
347,28
Економія при броні: -17,16 грн
330,12 грн
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Покровського Андрія, 31
3.6 км
Лаклін порошок для оральної суспензії саше №10
Омніфарма
345,95
Економія при броні: -15,54 грн
330,41 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 27/11
3.6 км
Лаклін порошок для оральної суспензії саше №10
Омніфарма
320,70 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 23/12
3.7 км
Лаклін порошок для оральної суспензії саше №10
Омніфарма
344,30
Економія при броні: -52,00 грн
292,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 26-Д
3.7 км
Лаклін порошок для оральної суспензії саше №10
Омніфарма
351,85
Економія при броні: -59,55 грн
292,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 8
3.9 км
Лаклін порошок для оральної суспензії саше №10
Омніфарма
339,38
Економія при броні: -21,47 грн
317,91 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. 3-я Слобідська, 50/1
4.1 км
Лаклін порошок для оральної суспензії саше №10
Омніфарма
350,06
Економія при броні: -83,60 грн
266,46 грн
ГоловнаКошикОбране