Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування різних групДієтичні добавки для нормалізації функції зоруГлаувіт (Glauvit) Глаувіт (Glauvit) (341752) - інструкція із застосування Дієтичні добавки Інструкція Ціни Карта Діагнози Ціна в місті Київ від 417,12 грн Без рецепта 36 шт, 425 мг від 417,12 грн 36 шт від 458,06 грн В наявності в 150 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА Форма випуску Капсули Дозування 425 мг Кількість штук в упаковці 36 шт. Дієтичні добавки 15.1. Дієтичні добавки для нормалізації функції зору