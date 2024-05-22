Все аптеки Украины
Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування різних групДієтичні добавки для нормалізації функції зоруГлаувіт (Glauvit)

Глаувіт (Glauvit) (341752) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

  • Інструкція
  • Ціни
  • Карта
  • Діагнози
Глаувіт (Glauvit)
Ціна в місті Київ
від 417,12 грн
Без рецепта
36 шт, 425 мг від 417,12 грн 36 шт від 458,06 грн
В наявності в 150 аптеках
Забронювати Знайти на карті
Виробник
Форма випуску
Капсули
Дозування
425 мг
Кількість штук в упаковці
36 шт.
Дієтичні добавки
15.1. Дієтичні добавки для нормалізації функції зору