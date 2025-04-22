Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 60 аптеках у Чернігів
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Глаувіт капсули 425 мг №36
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
386,11
Економія при броні: -20,19 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Глаувіт капсули 425 мг №36
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
574,04
Економія при броні: -23,73 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Перемоги, 18
1.6 км
Глаувіт капсули 425 мг №36
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
572,89
Економія при броні: -23,13 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, вул. Шевченка, 22
1.6 км
Глаувіт капсули 425 мг №36
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
602,89
Економія при броні: -36,98 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 62
2.6 км
Глаувіт капсули 425 мг №36
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
587,45
Економія при броні: -37,34 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 14
3.1 км
Глаувіт капсули 425 мг №36
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
В містах поряд
Аптека твоєї родини
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бобровиця, вул. Незалежності, 25
84.7 км
Глаувіт капсули блістер №36
Астрафарм
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Калита, вул. Миру, 45
85.1 км
Глаувіт капсули 425 мг №36
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Нові Петрівці, вул. Свято-Покровська, 218-А
113.5 км
Глаувіт капсули 425 мг №36
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
556,85
Економія при броні: -18,26 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Петлюри Симона, 22
113.7 км
Глаувіт капсули 425 мг №36
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
599,60
Економія при броні: -0,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Симоненка Василя, 107
114.0 км
Глаувіт капсули 425 мг №36
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
575,09
Економія при броні: -24,67 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Чорних Запорожців, 68
114.0 км
Глаувіт капсули 425 мг №36
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
585,54
Економія при броні: -19,69 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Чорних Запорожців, 67/2
114.0 км
Глаувіт капсули 425 мг №36
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
569,75
Економія при броні: -31,68 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, бульв. Незалежності, 7
114.7 км
Глаувіт капсули 425 мг №36
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
582,26
Економія при броні: -32,52 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Чорновола В'ячеслава, 2-А
114.7 км
Глаувіт капсули 425 мг №36
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
585,48
Економія при броні: -19,72 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Героїв України, 1
114.8 км
Глаувіт капсули 425 мг №36
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Короп, вул. Кибальчича, 10
115.4 км
Глаувіт капсули 425 мг №36
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вишгород, вул. Шолуденка, 1-А
115.5 км
Глаувіт капсули 425 мг №36
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
601,53
Економія при броні: -94,99 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вишгород, вул. Дніпровська, 1-Б
115.5 км
Глаувіт капсули 425 мг №36
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вишгород, перех. Мазепи Івана / Шолуденка, 13/9
115.5 км
Глаувіт капсули 425 мг №36
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
587,39
Економія при броні: -37,06 грн