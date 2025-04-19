Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 44 аптеках у Одеса
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Глаувіт капсули 425 мг №36
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
604,71
Економія при броні: -40,54 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Глаувіт капсули 425 мг №36
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
595,58
Економія при броні: -21,01 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Глаувіт капсули 425 мг №36
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
590,13
Економія при броні: -25,07 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Прохоровська, 37
3.0 км
Глаувіт капсули 425 мг №36
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
595,97
Економія при броні: -31,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Глаувіт капсули 425 мг №36
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
596,88
Економія при броні: -31,87 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 29
3.4 км
Глаувіт капсули 425 мг №36
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
603,80
Економія при броні: -38,72 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 79
3.4 км
Глаувіт капсули 425 мг №36
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
599,30
Економія при броні: -92,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Болгарська, 40
3.4 км
Глаувіт капсули 425 мг №36
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
585,54
Економія при броні: -19,68 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 62
3.5 км
Глаувіт капсули 425 мг №36
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
605,27
Економія при броні: -92,62 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 65
3.5 км
Глаувіт капсули 425 мг №36
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
623,04
Економія при броні: -109,91 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, пл. Грецька, 3/4
3.6 км
Глаувіт капсули 425 мг №36
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
608,50
Економія при броні: -40,17 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Мала Арнаутська, 94
3.6 км
Глаувіт капсули 425 мг №36
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
601,64
Економія при броні: -89,34 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Одеса, вул. Преображенська, 83
3.7 км
Глаувіт капсули 425 мг №36
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
596,20
Економія при броні: -83,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Строкатої Ніни, 33
3.7 км
Глаувіт капсули 425 мг №36
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
563,96
Економія при броні: -28,91 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 110
3.9 км
Глаувіт капсули 425 мг №36
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
599,60
Економія при броні: -92,40 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Рішельєвська, 68
4.2 км
Глаувіт капсули 425 мг №36
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
589,57
Економія при броні: -23,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
4.2 км
Глаувіт капсули 425 мг №36
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
596,82
Економія при броні: -84,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Канатна, 72
4.8 км
Глаувіт капсули 425 мг №36
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
390,51
Економія при броні: -14,43 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Фонтанська, 2
5.3 км
Глаувіт капсули 425 мг №36
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
599,30
Економія при броні: -92,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 41-А
5.6 км
Глаувіт капсули 425 мг №36
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
592,46
Економія при броні: -28,29 грн