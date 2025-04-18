Харків (адресу не вказано)
Доступно в 44 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Глаувіт капсули 425 мг №36
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
589,71
Економія при броні: -22,96 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Глаувіт капсули 425 мг №36
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Глаувіт капсули 425 мг №36
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Глаувіт капсули 425 мг №36
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
597,27
Економія при броні: -25,83 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Глаувіт капсули 425 мг №36
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
1.3 км
Глаувіт капсули 425 мг №36
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 39
1.7 км
Глаувіт капсули 425 мг №36
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
1.8 км
Глаувіт капсули 425 мг №36
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Глаувіт капсули 425 мг №36
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
Глаувіт капсули 425 мг №36
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
594,78
Економія при броні: -94,69 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Свободи, 8
2.0 км
Глаувіт капсули 425 мг №36
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Сумська, 71
2.2 км
Глаувіт капсули 425 мг №36
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
588,43
Економія при броні: -23,40 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, перех. Культури / Данилевського, 7/6
2.3 км
Глаувіт капсули 425 мг №36
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
607,09
Економія при броні: -40,46 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Космічна, 23
3.3 км
Глаувіт капсули 425 мг №36
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
601,36
Економія при броні: -35,58 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 38
3.8 км
Глаувіт капсули 425 мг №36
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
199,57
Економія при броні: -30,67 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
4.5 км
Глаувіт капсули 425 мг №36
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
602,26
Економія при броні: -67,86 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
4.5 км
Глаувіт капсули 425 мг №36
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
606,58
Економія при броні: -72,50 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
4.8 км
Глаувіт капсули 425 мг №36
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Старицького, 16
5.1 км
Глаувіт капсули 425 мг №36
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
628,24
Економія при броні: -32,92 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 244
5.1 км
Глаувіт капсули 425 мг №36
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА