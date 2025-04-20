Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 38 аптеках у Запоріжжя
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Глаувіт капсули 425 мг №36
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
604,54
Економія при броні: -114,49 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Глаувіт капсули 425 мг №36
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
537,00
Економія при броні: -57,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Глаувіт капсули 425 мг №36
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
599,66
Економія при броні: -108,94 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Глаувіт капсули 425 мг №36
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
586,28
Економія при броні: -95,81 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.1 км
Глаувіт капсули блістер №36
Астрафарм
546,00
Економія при броні: -54,30 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
3.1 км
Глаувіт капсули 425 мг №36
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
593,03
Економія при броні: -102,66 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 153
3.3 км
Глаувіт капсули 425 мг №36
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
585,71
Економія при броні: -104,50 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
3.4 км
Глаувіт капсули 425 мг №36
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
611,25
Економія при броні: -96,66 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Глазунова / Павлокічкаська, 11/16
3.7 км
Глаувіт капсули 425 мг №36
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
591,44
Економія при броні: -91,86 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 16-А
3.8 км
Глаувіт капсули 425 мг №36
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
599,30
Економія при броні: -92,10 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 32
3.9 км
Глаувіт капсули 425 мг №36
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
586,39
Економія при броні: -96,14 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 171-А
4.2 км
Глаувіт капсули 425 мг №36
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
586,05
Економія при броні: -21,05 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 30
4.6 км
Глаувіт капсули 425 мг №36
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
591,38
Економія при броні: -26,08 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
4.8 км
Глаувіт капсули 425 мг №36
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
602,38
Економія при броні: -109,13 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 218
4.8 км
Глаувіт капсули 425 мг №36
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
595,75
Економія при броні: -102,50 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
4.8 км
Глаувіт капсули 425 мг №36
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
607,05
Економія при броні: -110,52 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
4.8 км
Глаувіт капсули блістер №36
Астрафарм
546,00
Економія при броні: -54,30 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Базарна, 9-Б
4.9 км
Глаувіт капсули 425 мг №36
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
601,30
Економія при броні: -35,37 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Алмазна / Тенісна, 47/9
5.1 км
Глаувіт капсули 425 мг №36
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
595,92
Економія при броні: -90,83 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Тенісна, 13
5.2 км
Глаувіт капсули 425 мг №36
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
590,42
Економія при броні: -85,33 грн