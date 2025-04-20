Львів (адресу не вказано)
Доступно в 61 аптеках у Львів
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Глаувіт капсули 425 мг №36
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
599,60
Економія при броні: -92,40 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 2/4
1.1 км
Глаувіт капсули 425 мг №36
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
599,60
Економія при броні: -92,40 грн
Подорожник
Львів, вул. Сербська, 13
1.2 км
Глаувіт капсули 425 мг №36
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
599,60
Економія при броні: -92,40 грн
Аптека низьких цін
Львів, вул. Федьковича, 21
1.2 км
Глаувіт капсули 425 мг №36
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
598,81
Економія при броні: -99,52 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Львів, вул. Горської, 9
1.2 км
Глаувіт капсули 425 мг №36
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
590,50
Економія при броні: -83,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зелена, 1
1.4 км
Глаувіт капсули 425 мг №36
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
598,58
Економія при броні: -32,74 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Гайдамацька, 18
1.8 км
Глаувіт капсули 425 мг №36
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
590,02
Економія при броні: -24,05 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Левицького Кості, 41
1.8 км
Глаувіт капсули 425 мг №36
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
601,42
Економія при броні: -86,32 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Героїв УПА, 73
2.0 км
Глаувіт капсули 425 мг №36
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
599,30
Економія при броні: -92,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Кульпарківська, 93
2.7 км
Глаувіт капсули 425 мг №36
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
599,60
Економія при броні: -92,40 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 101
2.9 км
Глаувіт капсули 425 мг №36
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
587,30
Економія при броні: -22,06 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2-А
3.4 км
Глаувіт капсули 425 мг №36
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
606,41
Економія при броні: -41,08 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Низинна, 2
3.4 км
Глаувіт капсули 425 мг №36
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
586,79
Економія при броні: -71,63 грн
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Володимира Великого, 61
3.5 км
Глаувіт капсули 425 мг №36
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Львів, вул. Виговського Івана, 3
3.7 км
Глаувіт капсули 425 мг №36
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
599,60
Економія при броні: -92,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 69-А
3.8 км
Глаувіт капсули 425 мг №36
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
594,27
Економія при броні: -28,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Виговського Івана, 29-А
4.0 км
Глаувіт капсули 425 мг №36
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
603,74
Економія при броні: -38,55 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Стрийська, 45
4.1 км
Глаувіт капсули 425 мг №36
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
599,30
Економія при броні: -92,10 грн
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Миколайчука, 9
4.2 км
Глаувіт капсули 425 мг №36
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Миколайчука, 9
4.2 км
Глаувіт капсули 425 мг №36
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
399,93
Економія при броні: -61,63 грн