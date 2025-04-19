Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 65 аптеках у Дніпро
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Глаувіт капсули 425 мг №36
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
601,30
Економія при броні: -36,12 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Глаувіт капсули 425 мг №36
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
599,30
Економія при броні: -92,10 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Глаувіт капсули 425 мг №36
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
198,77
Економія при броні: -10,73 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 2-Б
4.2 км
Глаувіт капсули 425 мг №36
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
597,96
Економія при броні: -32,77 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 123/2
4.4 км
Глаувіт капсули 425 мг №36
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
390,09
Економія при броні: -14,02 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 10-К
4.5 км
Глаувіт капсули 425 мг №36
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
599,77
Економія при броні: -34,57 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Привокзальна, 3
4.6 км
Глаувіт капсули 425 мг №36
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
589,51
Економія при броні: -23,89 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Старомостова, 3-Д
4.7 км
Глаувіт капсули 425 мг №36
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
597,05
Економія при броні: -31,61 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Бандери Степана, 2-Б
4.7 км
Глаувіт капсули 425 мг №36
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
600,40
Економія при броні: -34,40 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Поля Олександра, 121
4.7 км
Глаувіт капсули 425 мг №36
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
592,17
Економія при броні: -26,65 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Незалежності, 16
4.8 км
Глаувіт капсули 425 мг №36
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
202,04
Економія при броні: -14,00 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Новокримська, 1
5.2 км
Глаувіт капсули 425 мг №36
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
603,97
Економія при броні: -38,62 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Новокримська, 4
5.2 км
Глаувіт капсули 425 мг №36
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
622,27
Економія при броні: -38,53 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Рудницького Степана, 1
5.5 км
Глаувіт капсули 425 мг №36
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
592,52
Економія при броні: -70,49 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, шосе Донецьке, 3
5.8 км
Глаувіт капсули 425 мг №36
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
399,17
Економія при броні: -23,09 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Науки, 171
6.4 км
Глаувіт капсули 425 мг №36
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
398,11
Економія при броні: -22,03 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Науки, 171
6.4 км
Глаувіт капсули 425 мг №36
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
197,22
Економія при броні: -9,18 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, перех. Європейська / Глінки, 8-Б/12
6.5 км
Глаувіт капсули 425 мг №36
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
598,87
Економія при броні: -33,61 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 113
6.7 км
Глаувіт капсули 425 мг №36
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
606,63
Економія при броні: -41,32 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Науки, 74-К
6.8 км
Глаувіт капсули 425 мг №36
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
607,15
Економія при броні: -24,19 грн