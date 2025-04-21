Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Київська, 62
1.7 км
Глаувіт капсули 425 мг №36
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
598,07
Економія при броні: -32,34 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Нарбута Георгія, 3
2.1 км
Глаувіт капсули 425 мг №36
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
599,60
Економія при броні: -0,40 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Келецька, 39
4.4 км
Глаувіт капсули 425 мг №36
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Келецька, 60
5.3 км
Глаувіт капсули 425 мг №36
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Вінниця, вул. Келецька, 78-В
6.1 км
Глаувіт капсули 425 мг №36
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 10 хв
Вінниця, вул. Ващука Миколи, 14
6.9 км
Глаувіт капсули блістер №36
Астрафарм
В містах поряд
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бердичів, вул. Європейська, 49
73.2 км
Глаувіт капсули 425 мг №36
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
599,30
Економія при броні: -0,10 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вапнярка, вул. Привокзальна, 16/32
80.5 км
Глаувіт капсули 425 мг №36
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Крижопіль, вул. Долейка Андрія, 14-А
98.6 км
Глаувіт капсули 425 мг №36
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
617,50
Економія при броні: -110,30 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Монастирище, вул. Миру, 20
99.7 км
Глаувіт капсули 425 мг №36
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
540,00
Економія при броні: -58,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Могилів-Подільський, вул. Стависька, 51
101.8 км
Глаувіт капсули 425 мг №36
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
586,45
Економія при броні: -21,26 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Могилів-Подільський, вул. Стависька, 41
101.9 км
Глаувіт капсули 425 мг №36
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
590,02
Економія при броні: -24,71 грн
Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Хмельницький, вул. Повстанська, 42/2
109.8 км
Глаувіт капсули 425 мг №36
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
490,00
Економія при броні: -14,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Мазепи Гетьмана, 33
109.8 км
Глаувіт капсули 425 мг №36
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
590,50
Економія при броні: -83,30 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Зарічанська, 16
110.5 км
Глаувіт капсули 425 мг №36
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Панаса Мирного, 37/3
110.6 км
Глаувіт капсули 425 мг №36
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Зарічанська, 11
111.2 км
Глаувіт капсули 425 мг №36
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
596,82
Економія при броні: -31,09 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Подільська, 85
111.3 км
Глаувіт капсули 425 мг №36
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
633,72
Економія при броні: -38,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Подільська, 73-А
111.4 км
Глаувіт капсули 425 мг №36
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
197,06
Економія при броні: -27,66 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Зарічанська, 57/1
111.5 км
Глаувіт капсули 425 мг №36
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
399,51
Економія при броні: -23,43 грн