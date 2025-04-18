Київ (адресу не вказано)
Доступно в 84 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Глаувіт капсули 425 мг №36
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Глаувіт капсули 425 мг №36
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Глаувіт капсули 425 мг №36
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
567,81
Економія при броні: -28,99 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Глаувіт капсули 425 мг №36
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
570,24
Економія при броні: -19,86 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
Глаувіт капсули 425 мг №36
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
573,88
Економія при броні: -45,16 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Костянтинівська, 25
2.1 км
Глаувіт капсули 425 мг №36
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
563,98
Економія при броні: -35,06 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Бульварно-Кудрявська / Дмитрівська, 51/16
2.1 км
Глаувіт капсули 425 мг №36
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
606,63
Економія при броні: -41,19 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Петлюри Симона / Жилянська, 23/126
2.1 км
Глаувіт капсули 425 мг №36
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
599,30
Економія при броні: -66,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
2.2 км
Глаувіт капсули 425 мг №36
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
585,40
Економія при броні: -38,27 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гусовського, 8/10
2.3 км
Глаувіт капсули 425 мг №36
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
585,68
Економія при броні: -57,18 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 58-А
2.4 км
Глаувіт капсули 425 мг №36
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
567,24
Економія при броні: -32,04 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2
2.6 км
Глаувіт капсули 425 мг №36
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
563,21
Економія при броні: -34,37 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Межигірська, 56
2.8 км
Глаувіт капсули 425 мг №36
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
584,20
Економія при броні: -34,35 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30-А
4.0 км
Глаувіт капсули 425 мг №36
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Єреванська / Джохара Дудаєва, 9/2
4.8 км
Глаувіт капсули 425 мг №36
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Голосіївський, 30-А
5.1 км
Глаувіт капсули 425 мг №36
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Лобановського, 6-А
5.2 км
Глаувіт капсули 425 мг №36
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
553,87
Економія при броні: -21,94 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Чоколівський, 1
5.3 км
Глаувіт капсули 425 мг №36
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
587,19
Економія при броні: -68,04 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Повітряних Сил, 52
5.4 км
Глаувіт капсули 425 мг №36
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
599,30
Економія при броні: -66,60 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Тихого Олекси / Гетьмана Вадима, 40/16
5.7 км
Глаувіт капсули 425 мг №36
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА