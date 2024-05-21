Дози та тривалість лікування встановлюють індивідуально залежно від віку та нозологічної форми захворювання. Алмібу приймають внутрішньо за 30 хв до вживання їжі. Для дозування препарату застосовують дозувальний шприц або мірний стаканчик. Дорослим препарат призначають у початковій дозі 1 г на добу (10 мл), поступово підвищуючи дозу залежно від стану хворого та переносимості. Звичайна доза Алміби для дорослих становить 1–3 г (10–30 мл) на добу, розділених на 1–3 прийоми. Максимальна добова доза для дорослих становить 6 г (60 мл).

Дітям Алмібу призначають, починаючи з дози 50 мг/кг на добу. Звичайні дози для дітей становлять 50–100 мг/кг на добу (див. таблицю).

Вік Разова доза Кількість прийомів на добу Новонароджені 100 мг (1 мл) 2–3 Діти віком до 1 року 100–200 мг (1 -2мл) 2–3 Діти віком 1–3 років 200–400 мг (2–4 мл) 3 Діти віком 4–6 років 400–600 мг (4–6 мл) 3 Діти віком 7–11 років 500–800 мг (5–8 мл) 3 Діти віком від 12 років 800–1000 мг (8–10 мл) 3

Максимальна добова доза дітям становить 3 г. Середній курс лікування для дорослих та дітей становить 1–3 місяці. За необхідності курс лікування можна повторювати. У випадку первинної і вторинної карнітинової недостатності препарат приймають постійно або до усунення причини останньої.