Алмиба (Almiba) (326359) - інструкція із застосування Дієтичні добавки
Алмиба інструкція із застосування
Склад
діюча речовина: levocarnitine;
1 мл розчину містить левокарнітину 100 мг;
допоміжні речовини: кислота яблучна, натрію метилпарабен (E 219), натрію пропілпарабен (E 217), натрію сахарин, ароматизатор «Вишня», вода для ін'єкцій.
Лікарська форма
Розчин оральний.
Безбарвний або злегка жовтуватий, прозорий розчин, зі специфічним запахом, без видимих частинок.
Фармакотерапевтична група
Інші засоби, що впливають на систему травлення та метаболічні процеси. Амінокислоти та їх похідні. Код АТС А16А А01.
Показання
- Первинна (вроджена) недостатність карнітину.
- Вторинна недостатність карнітину.
- Кардіоміопатія.
Протипоказання
Гіперчутливість до компонентів препарату.
Спосіб застосування та дози
Дози та тривалість лікування встановлюють індивідуально залежно від віку та нозологічної форми захворювання. Алмібу приймають внутрішньо за 30 хв до вживання їжі. Для дозування препарату застосовують дозувальний шприц або мірний стаканчик. Дорослим препарат призначають у початковій дозі 1 г на добу (10 мл), поступово підвищуючи дозу залежно від стану хворого та переносимості. Звичайна доза Алміби для дорослих становить 1–3 г (10–30 мл) на добу, розділених на 1–3 прийоми. Максимальна добова доза для дорослих становить 6 г (60 мл).
Дітям Алмібу призначають, починаючи з дози 50 мг/кг на добу. Звичайні дози для дітей становлять 50–100 мг/кг на добу (див. таблицю).
|Вік
|Разова доза
|Кількість прийомів на добу
|Новонароджені
|100 мг (1 мл)
|2–3
|Діти віком до 1 року
|100–200 мг (1 -2мл)
|2–3
|Діти віком 1–3 років
|200–400 мг (2–4 мл)
|3
|Діти віком 4–6 років
|400–600 мг (4–6 мл)
|3
|Діти віком 7–11 років
|500–800 мг (5–8 мл)
|3
|Діти віком від 12 років
|800–1000 мг (8–10 мл)
|3
Максимальна добова доза дітям становить 3 г. Середній курс лікування для дорослих та дітей становить 1–3 місяці. За необхідності курс лікування можна повторювати. У випадку первинної і вторинної карнітинової недостатності препарат приймають постійно або до усунення причини останньої.
Побічні реакції
Інколи при індивідуальній непереносимості можливі алергічні реакції, диспептичні розлади, біль в епігастральній ділянці, нудота. Описані випадки судомних нападів у пацієнтів як з попередньою судомною активністю, так і без неї. У пацієнтів з попередньою судомною активністю підвищувалась частота та/або тяжкість судомних нападів.
При зменшенні дози часто послаблюється або повністю зникає спричинений препаратом запах тіла у пацієнта, а також розлади з боку травного тракту. Чутливість до препарату необхідно уважно оцінювати протягом першого тижня застосування левокарнітину і після кожного підвищення дози.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
Одночасне застосування глюкокортикоїдів призводить до накопичення левокарнітину у тканинах організму (окрім печінки). Інші анаболічні засоби посилюють ефект препарату.
Передозування
Повідомлень про токсичність левокарнітину при передозуванні не було. Великі дози препарату можуть спричинити діарею. Левокарнітин легко видаляється з плазми крові діалізом.
Лікування: здійснюють заходи для видалення препарату з травного тракту, проводять симптоматичну та підтримуючу терапію.
Застосування у період вагітності або годування груддю
Тератогенної та ембріотоксичної дії препарату не зареєстровано, але через відсутність адекватних контрольованих клінічних досліджень застосування препарату вагітним можливо тільки тоді, коли очікувана користь для матері перевищує можливий потенційний ризик для плода. У разі необхідності застосування Алміби в період лактації годування груддю слід припинити.
Термін придатності
3 роки.
Умови зберігання
Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С у захищеному від світла місці. Зберігати у недоступному для дітей місці.