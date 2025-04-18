Харків (адресу не вказано)
Доступно в 125 аптеках у Харків
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Алміба розчин 120 мл №1
Гранд Медикал
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Алміба розчин 120 мл №1
Гранд Медикал
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Алміба розчин 120 мл №1
Гранд Медикал
581,84
Економія при броні: -61,21 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
1.1 км
Алміба розчин 120 мл №1
Гранд Медикал
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
1.2 км
Алміба розчин 120 мл №1
Гранд Медикал
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Алміба розчин 120 мл №1
Гранд Медикал
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Алміба розчин 120 мл №1
Гранд Медикал
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 39
1.7 км
Алміба розчин 120 мл №1
Гранд Медикал
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
1.8 км
Алміба розчин 120 мл №1
Гранд Медикал
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Алміба розчин 120 мл №1
Гранд Медикал
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
Алміба розчин 120 мл №1
Гранд Медикал
583,81
Економія при броні: -75,12 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
Алміба розчин 120 мл №1
Гранд Медикал
588,49
Економія при броні: -79,80 грн
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Харків, просп. Незалежності, 13
2.1 км
Алміба розчин 120 мл №1
Гранд Медикал
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Сумська, 71
2.2 км
Алміба розчин 120 мл №1
Гранд Медикал
608,91
Економія при броні: -22,18 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Культури / Данилевського, 7/6
2.3 км
Алміба розчин 120 мл №1
Гранд Медикал
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, перех. Культури / Данилевського, 7/6
2.3 км
Алміба розчин 120 мл №1
Гранд Медикал
821,63
Економія при броні: -119,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
3.0 км
Алміба розчин 120 мл №1
Гранд Медикал
600,69
Економія при броні: -36,03 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 17
3.3 км
Алміба розчин 120 мл №1
Гранд Медикал
598,40
Економія при броні: -39,79 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
3.4 км
Алміба розчин 120 мл №1
Гранд Медикал
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 16:30
Харків, просп. Аерокосмічний, 137
3.6 км
Алміба розчин 120 мл №1
Гранд Медикал