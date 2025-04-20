Львів (адресу не вказано)
Доступно в 21 аптеках у Львів
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Алміба розчин 120 мл №1
Гранд Медикал
617,58
Економія при броні: -38,98 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Алміба розчин 120 мл №1
Гранд Медикал
591,13
Економія при броні: -71,12 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зелена, 1
1.4 км
Алміба розчин 120 мл №1
Гранд Медикал
592,25
Економія при броні: -32,67 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Левицького Кості, 41
1.8 км
Алміба розчин 120 мл №1
Гранд Медикал
713,67
Економія при броні: -40,84 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Сковороди Григорія, 18
2.3 км
Алміба розчин 120 мл №1
Гранд Медикал
717,49
Економія при броні: -45,43 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Низинна, 2
3.4 км
Алміба розчин 120 мл №1
Гранд Медикал
695,51
Економія при броні: -23,45 грн
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Володимира Великого, 61
3.5 км
Алміба розчин 120 мл №1
Гранд Медикал
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Виговського Івана, 29-А
4.0 км
Алміба розчин 120 мл №1
Гранд Медикал
720,27
Економія при броні: -43,83 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Наукова, 43-А
4.3 км
Алміба розчин 120 мл №1
Гранд Медикал
711,93
Економія при броні: -35,90 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Наукова, 51
4.4 км
Алміба розчин 120 мл №1
Гранд Медикал
709,67
Економія при броні: -33,73 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Стрийська, 57
4.6 км
Алміба розчин 120 мл №1
Гранд Медикал
737,16
Економія при броні: -47,45 грн
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, просп. Червоної Калини, 36
5.1 км
Алміба розчин 120 мл №1
Гранд Медикал
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Довженка Олександра, 1
5.3 км
Алміба розчин 120 мл №1
Гранд Медикал
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Довженка Олександра, 2
5.4 км
Алміба розчин 120 мл №1
Гранд Медикал
651,79
Економія при броні: -19,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Червоної Калини, 60
5.6 км
Алміба розчин 120 мл №1
Гранд Медикал
633,60
Економія при броні: -0,10 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 358-А
5.8 км
Алміба розчин 120 мл №1
Гранд Медикал
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Сихівська, 8
6.0 км
Алміба розчин 120 мл №1
Гранд Медикал
610,62
Економія при броні: -48,56 грн
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Кавалерідзе, 2
6.1 км
Алміба розчин 120 мл №1
Гранд Медикал
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Червоної Калини, 64
6.1 км
Алміба розчин 120 мл №1
Гранд Медикал
579,46
Економія при броні: -83,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Кавалерідзе, 2
6.1 км
Алміба розчин 120 мл №1
Гранд Медикал
589,88
Економія при броні: -27,82 грн