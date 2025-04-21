Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 23 хв
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Алміба розчин 120 мл №1
Гранд Медикал
690,27
Економія при броні: -32,56 грн
В містах поряд
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 53 хв
Южне, вул. Хіміків, 22/3
75.1 км
Алміба розчин 120 мл №1
Гранд Медикал
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 53 хв
Новий Буг, пл. Свободи, 40
93.1 км
Алміба розчин 120 мл №1
Гранд Медикал
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 53 хв
Одеса, вул. Палія Семена, 119
98.1 км
Алміба розчин 120 мл №1
Гранд Медикал
579,09
Економія при броні: -18,71 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 53 хв
Одеса, вул. Сахарова Академіка, 24
98.1 км
Алміба розчин 120 мл №1
Гранд Медикал
585,18
Економія при броні: -25,86 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 53 хв
Одеса, вул. Палія Семена, 100/1
98.6 км
Алміба розчин 120 мл №1
Гранд Медикал
600,16
Економія при броні: -40,43 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється за 53 хв
Одеса, вул. Палія Семена, 88
99.0 км
Алміба розчин 120 мл №1
Гранд Медикал
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється за 23 хв
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 26/1
99.1 км
Алміба розчин 120 мл №1
Гранд Медикал
633,07
Економія при броні: -39,42 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється за 53 хв
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 109
99.3 км
Алміба розчин 120 мл №1
Гранд Медикал
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 53 хв
Одеса, вул. Палія Семена, 70
99.7 км
Алміба розчин 120 мл №1
Гранд Медикал
585,68
Економія при броні: -26,51 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 53 хв
Одеса, вул. Пастера, 31
107.5 км
Алміба розчин 120 мл №1
Гранд Медикал
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 53 хв
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
107.9 км
Алміба розчин 120 мл №1
Гранд Медикал
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 53 хв
Одеса, просп. Лесі Українки, 16/1
108.9 км
Алміба розчин 120 мл №1
Гранд Медикал
671,11
Економія при броні: -34,47 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 53 хв
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
108.9 км
Алміба розчин 120 мл №1
Гранд Медикал
706,09
Економія при броні: -45,58 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 53 хв
Одеса, вул. Філатова Академіка, 47/1
111.6 км
Алміба розчин 120 мл №1
Гранд Медикал
508,02
Економія при броні: -20,47 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 53 хв
Одеса, просп. Княза Мудрого Ярослава, 14
112.9 км
Алміба розчин 120 мл №1
Гранд Медикал
848,50
Економія при броні: -122,01 грн
Южна
Зачинено
Відчиняється за 53 хв
Одеса, вул. Корольова Академіка, 80
113.2 км
Алміба розчин 120 мл №1
Гранд Медикал
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 53 хв
Одеса, вул. Корольова Академіка, 114
113.8 км
Алміба розчин 120 мл №1
Гранд Медикал
Аптека enter
Зачинено
Відчиняється за 53 хв
Одеса, вул. Корольова Академіка, 114/1
113.9 км
Алміба розчин 120 мл №1
Гранд Медикал
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 53 хв
Кривий Ріг, просп. Південний, 32
143.9 км
Алміба розчин 120 мл №1
Гранд Медикал
604,80
Економія при броні: -39,41 грн