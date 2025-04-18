Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 15 аптеках у Одеса
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
3.3 км
Алміба розчин 120 мл №1
Гранд Медикал
687,93
Економія при броні: -26,59 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 31
3.4 км
Алміба розчин 120 мл №1
Гранд Медикал
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
3.4 км
Алміба розчин 120 мл №1
Гранд Медикал
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Лесі Українки, 16/1
5.3 км
Алміба розчин 120 мл №1
Гранд Медикал
676,98
Економія при броні: -40,44 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 47/1
5.3 км
Алміба розчин 120 мл №1
Гранд Медикал
516,18
Економія при броні: -28,45 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Княза Мудрого Ярослава, 14
9.9 км
Алміба розчин 120 мл №1
Гранд Медикал
845,96
Економія при броні: -54,93 грн
Южна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 80
10.5 км
Алміба розчин 120 мл №1
Гранд Медикал
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 114
11.4 км
Алміба розчин 120 мл №1
Гранд Медикал
Аптека enter
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 114/1
11.4 км
Алміба розчин 120 мл №1
Гранд Медикал
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Палія Семена, 70
11.8 км
Алміба розчин 120 мл №1
Гранд Медикал
580,92
Економія при броні: -21,38 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Палія Семена, 88
12.7 км
Алміба розчин 120 мл №1
Гранд Медикал
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 109
13.0 км
Алміба розчин 120 мл №1
Гранд Медикал
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 26/1
13.1 км
Алміба розчин 120 мл №1
Гранд Медикал
625,74
Економія при броні: -31,83 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Палія Семена, 100/1
13.2 км
Алміба розчин 120 мл №1
Гранд Медикал
579,85
Економія при броні: -20,61 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Сахарова Академіка, 24
13.4 км
Алміба розчин 120 мл №1
Гранд Медикал
578,73
Економія при броні: -19,15 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Палія Семена, 119
13.7 км
Алміба розчин 120 мл №1
Гранд Медикал
579,71
Економія при броні: -19,46 грн
В містах поряд
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Южне, вул. Хіміків, 22/3
35.5 км
Алміба розчин 120 мл №1
Гранд Медикал
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Сарата, вул. Крістіана Вернера, 96
94.1 км
Алміба розчин 120 мл №1
Гранд Медикал
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Сарата, вул. Крістіана Вернера, 95-А
94.3 км
Алміба розчин 120 мл №1
Гранд Медикал
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Татарбунари, вул. Горького Максима, 19
109.5 км
Алміба розчин 120 мл №1
Гранд Медикал