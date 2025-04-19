Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 20 аптеках у Дніпро
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Алміба розчин 120 мл №1
Гранд Медикал
737,80
Економія при броні: -67,80 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Алміба розчин 120 мл №1
Гранд Медикал
847,99
Економія при броні: -168,28 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Незалежності, 27
4.6 км
Алміба розчин 120 мл №1
Гранд Медикал
798,11
Економія при броні: -83,56 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Пастера, 2
4.6 км
Алміба розчин 120 мл №1
Гранд Медикал
703,29
Економія при броні: -30,09 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Старомостова, 3-Д
4.7 км
Алміба розчин 120 мл №1
Гранд Медикал
708,88
Економія при броні: -35,68 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Незалежності, 16
4.8 км
Алміба розчин 120 мл №1
Гранд Медикал
823,21
Економія при броні: -119,68 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Незалежності, 13
5.1 км
Алміба розчин 120 мл №1
Гранд Медикал
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Мономаха Володимира, 11
6.3 км
Алміба розчин 120 мл №1
Гранд Медикал
844,61
Економія при броні: -165,18 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Центральна, 2/4
6.5 км
Алміба розчин 120 мл №1
Гранд Медикал
829,82
Економія при броні: -150,59 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 113
6.7 км
Алміба розчин 120 мл №1
Гранд Медикал
600,21
Економія при броні: -40,41 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, пл. Соборна, 14-Д
7.8 км
Алміба розчин 120 мл №1
Гранд Медикал
684,59
Економія при броні: -26,33 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Миру, 12
8.6 км
Алміба розчин 120 мл №1
Гранд Медикал
700,70
Економія при броні: -21,66 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Вільний, 2-А
8.6 км
Алміба розчин 120 мл №1
Гранд Медикал
712,65
Економія при броні: -33,61 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Героїв, 23
9.8 км
Алміба розчин 120 мл №1
Гранд Медикал
581,56
Економія при броні: -16,94 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Калинова, 11-Б
10.2 км
Алміба розчин 120 мл №1
Гранд Медикал
591,56
Економія при броні: -28,87 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Калинова, 1
10.5 км
Алміба розчин 120 мл №1
Гранд Медикал
723,22
Економія при броні: -43,82 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Калинова, 1
10.5 км
Алміба розчин 120 мл №1
Гранд Медикал
724,78
Економія при броні: -45,38 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Осьмака Кирила, 43-Д
13.7 км
Алміба розчин 120 мл №1
Гранд Медикал
522,72
Економія при броні: -29,26 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Осьмака Кирила, 22-Д
13.7 км
Алміба розчин 120 мл №1
Гранд Медикал
584,62
Економія при броні: -25,20 грн
Аптеки медичної академії
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Дніпро, вул. Калинова, 26
9.9 км
Алміба розчин 120 мл №1
Гранд Медикал