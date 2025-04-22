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Алмиба (Almiba)
Алмиба (Almiba)
Чернігів
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Аптека низьких цін
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Відчиняється о 08:00
Славутич, пл. Центральна, 3/1
37.1 км
Алміба розчин 120 мл №1
Гранд Медикал
812,16
Економія при броні:
-48,00 грн
764,16
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, бульв. Незалежності, 11
114.4 км
Алміба розчин 120 мл №1
Гранд Медикал
580,97
Економія при броні:
-21,05 грн
559,92
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Мудрого Ярослава, 4
116.8 км
Алміба розчин 120 мл №1
Гранд Медикал
522,38
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 63/12
119.2 км
Алміба розчин 120 мл №1
Гранд Медикал
780,73
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 15
120.9 км
Алміба розчин 120 мл №1
Гранд Медикал
743,22
Економія при броні:
-35,80 грн
707,42
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 43-В
121.6 км
Алміба розчин 120 мл №1
Гранд Медикал
566,00
Економія при броні:
-57,00 грн
509,00
грн
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Віталюкс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 18
122.6 км
Алміба розчин 120 мл №1
Гранд Медикал
520,30
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 21
122.8 км
Алміба розчин 120 мл №1
Гранд Медикал
745,48
Економія при броні:
-38,06 грн
707,42
грн
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Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 10-А
123.5 км
Алміба розчин 120 мл №1
Гранд Медикал
678,58
Економія при броні:
-42,35 грн
636,23
грн
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Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Малишка Андрія, 3-Н
124.9 км
Алміба розчин 120 мл №1
Гранд Медикал
747,22
Економія при броні:
-40,09 грн
707,13
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гетьмана Павла Полуботка, 9-А
125.2 км
Алміба розчин 120 мл №1
Гранд Медикал
466,50
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 12-В
125.3 км
Алміба розчин 120 мл №1
Гранд Медикал
579,34
Економія при броні:
-19,79 грн
559,55
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Порика Василя, 7-А
125.5 км
Алміба розчин 120 мл №1
Гранд Медикал
845,88
Економія при броні:
-119,39 грн
726,49
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Порика Василя, 13
125.7 км
Алміба розчин 120 мл №1
Гранд Медикал
509,60
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Кирилівська, 125
125.8 км
Алміба розчин 120 мл №1
Гранд Медикал
738,06
Економія при броні:
-30,36 грн
707,70
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Каденюка Леоніда, 2/35
126.0 км
Алміба розчин 120 мл №1
Гранд Медикал
566,00
Економія при броні:
-57,00 грн
509,00
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-А
126.0 км
Алміба розчин 120 мл №1
Гранд Медикал
749,36
Економія при броні:
-42,55 грн
706,81
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сосюри, 3
126.0 км
Алміба розчин 120 мл №1
Гранд Медикал
671,65
Економія при броні:
-89,52 грн
582,13
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 41-А
126.0 км
Алміба розчин 120 мл №1
Гранд Медикал
593,26
Економія при броні:
-33,60 грн
559,66
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 6
126.3 км
Алміба розчин 120 мл №1
Гранд Медикал
511,20
грн
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