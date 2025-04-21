Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 25 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Алміба розчин 120 мл №1
Гранд Медикал
590,34
Економія при броні: -81,78 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Алміба розчин 120 мл №1
Гранд Медикал
589,16
Економія при броні: -81,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Алміба розчин 120 мл №1
Гранд Медикал
583,55
Економія при броні: -75,79 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Алміба розчин 120 мл №1
Гранд Медикал
577,37
Економія при броні: -69,61 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Алміба розчин 120 мл №1
Гранд Медикал
588,04
Економія при броні: -77,96 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Алміба розчин 120 мл №1
Гранд Медикал
585,01
Економія при броні: -74,93 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Алміба розчин 120 мл №1
Гранд Медикал
680,19
Економія при броні: -95,35 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Соборна, 35
1.6 км
Алміба розчин 120 мл №1
Гранд Медикал
590,00
Економія при броні: -30,12 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Київська, 62
1.7 км
Алміба розчин 120 мл №1
Гранд Медикал
672,96
Економія при броні: -36,13 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Київська, 45
1.9 км
Алміба розчин 120 мл №1
Гранд Медикал
592,36
Економія при броні: -87,26 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Нечая Данила, 63
2.0 км
Алміба розчин 120 мл №1
Гранд Медикал
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, пров. Цегельний, 3
2.3 км
Алміба розчин 120 мл №1
Гранд Медикал
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Київська, 112-А
2.8 км
Алміба розчин 120 мл №1
Гранд Медикал
590,90
Економія при броні: -81,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Пирогова, 6
2.9 км
Алміба розчин 120 мл №1
Гранд Медикал
596,51
Економія при броні: -99,71 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Пирогова, 17
2.9 км
Алміба розчин 120 мл №1
Гранд Медикал
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, шосе Хмельницьке, 21
3.8 км
Алміба розчин 120 мл №1
Гранд Медикал
836,24
Економія при броні: -104,34 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Пирогова, 111-А
4.7 км
Алміба розчин 120 мл №1
Гранд Медикал
580,13
Економія при броні: -48,92 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. 600-річчя, 17-Е
5.0 км
Алміба розчин 120 мл №1
Гранд Медикал
595,57
Економія при броні: -17,87 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, шосе Хмельницьке, 75
5.3 км
Алміба розчин 120 мл №1
Гранд Медикал
795,26
Економія при броні: -91,73 грн
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Келецька / Космонавтів, 57/38
5.6 км
Алміба розчин 120 мл №1
Гранд Медикал
624,63
Економія при броні: -0,83 грн